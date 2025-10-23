Anuncia sanciones a las mayores compañías petroleras rusas
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el miércoles sanciones contra dos
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el miércoles sanciones contra dos de las mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, con el argumento de que el presidente ruso Vladimir Putin se niega "a poner fin" a la guerra en Ucrania.
El anuncio de sanciones ocurre después de que el presidente estadounidense Donald Trump aplazara una reunión con Putin en Budapest ante la falta de progresos para detener la invasión rusa a Ucrania.
"Ante la negativa del presidente Putin a detener esta guerra sin sentido, el Departamento del Tesoro impone sanciones a dos de las más importantes compañías petroleras que financian la maquinaria de guerra del Kremlin", dijo Bessent en un comunicado.
