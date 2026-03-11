Anuncio de una liberación masiva de reservas estratégicas de la AIE no convence al mercado

Los precios del petróleo cerraron al alza este miércoles, luego de que el anuncio de una liberación sin precedentes de reservas estratégicas mundiales de petróleo no lograra disipar los temores sobre las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Tras una fuerte caída el día anterior, el precio del crudo Brent del Mar del Norte aumentó un 4,76%, hasta US$91,98 por barril, y su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, un 4,55%, hasta los US$87,25 por barril.

Los 32 países miembros de la AIE decidieron por unanimidad el miércoles liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor operación de ese tipo en la historia de la institución.

La decisión se había filtrado previamente a partir de informes de prensa y provocó una caída muy limitada de los precios.

"Tenemos muy poca información sobre este anuncio; desconocemos cuándo entrará en vigor ni cuál será la calidad del petróleo liberado", declaró a AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

Según dijo, el mercado se vio sacudido el martes por un error garrafal de la Casa Blanca con respecto al estrecho de Ormuz, cuando un miembro del gabinete de Donald Trump anunció que la Armada estadounidense había escoltado un petrolero. Poco después el gobierno lo desmintió.

La futura reacción de los operadores dependerá del ritmo con el que se liberen al mercado los barriles. "Esto deberá manejarse con delicadeza" para evitar que se desate el pánico en los precios, especialmente porque la magnitud del anuncio de la AIE "implica que el problema es muy grave" en Oriente Medio, sostuvo Yawger.

Irán ha paralizado prácticamente el tráfico en el estrecho de Ormuz, arteria vital para el comercio petrolero mundial, y ha declarado "objetivos legítimos" a los buques vinculados a Estados Unidos o Israel que navegan en la región.

"Mientras el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado", los productores del golfo "reducirán voluntariamente su producción para evitar una rápida saturación de las instalaciones de almacenamiento", advierte Tamas Varga, analista de PVM Energy.