'Chucky' Lozano asegura que "no fue difícil dejar el fútbol europeo"

En su presentación como estrella del San Diego FC de la MLS, el delantero internacional mexicano Hirving Lozano defendió este jueves su decisión de abandonar el fútbol europeo a los 28 años.

'Chucky' Lozano, mundialista con México en Rusia-2018 y Catar-2022, es el primer gran fichaje del ambicioso proyecto del San Diego FC, equipo que se incorporará en 2025 a la liga norteamericana (MLS).

El punta, que terminará este año en las filas del PSV Eindhoven, se decantó por liderar a la nueva franquicia norteamericana y dar por cerrada una de las carreras recientes más destacadas de un futbolista mexicano en Europa, donde tuvo un rol importante en el título de liga italiana logrado el año pasado por el Nápoles.

"No fue difícil tomar esta decisión", sostuvo Lozano en una conferencia de prensa en la que se emocionó en varios momentos.

"Es una oportunidad muy grande empezar con un club desde cero, tratar de construirlo de la mejor manera. Me encanta la ciudad y la gente", subrayó. "Tuve diferentes propuestas pero esta me llenó mucho en todos los sentidos porque me sentí muy identificado y eso fue lo más importante".

Lozano, que se comprometió con el San Diego por cuatro temporadas, registró 76 goles y 43 asistencias en 267 partidos durante sus estancias en el Nápoles (2019-2023) y el PSV Eindhoven (2017-2019 y 2023-2024), donde alzó dos títulos de la Eredivisie.

El fichaje de Lozano emula el de su compatriota Carlos Vela, que tenía la misma edad cuando se marchó de la liga española para capitanear al recién nacido Los Angeles FC en 2017.

"La MLS es una liga importante, está creciendo mucho y ahora tiene al mejor jugador del mundo", dijo el mexicano en referencia a Lionel Messi (Inter Miami).

En otra de sus razones, el punta destacó el valor que puede tener para México tanto la franquicia como la academia para jóvenes que se construirá en San Diego, ciudad limítrofe con Tijuana.

"Este proyecto puede ayudar también a muchos mexicanos. Tener esa frontera tan cerca puede tener un impacto muy importante", señaló.

El atacante fue uno de los puntales ofensivos de la selección mexicana pero su futuro en el Tri está en entredicho al ser excluido de la renovada lista para la Copa América, que arranca el 20 de junio en Estados Unidos.

"Yo sigo abierto y disponible para ir a la selección, ojalá se me dé la oportunidad", recalcó.

Propiedad del multimillonario egipcio-británico Mohamed Mansour, el San Diego FC trabaja en la conformación del resto de su plantel y ha sostenido conversaciones con otros nombres destacados como el veterano defensa español Sergio Ramos.

Gbv/ma

LA NACION