Aprueban en EEUU un nuevo tratamiento preventivo contra el VIH

Estados Unidos aprobó este miércoles un nuevo tratamiento para prevenir el VIH que podría revolucionar la lucha contra el sida.

Los medicamentos destinados a prevenir la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana existen desde hace más de una década, pero generalmente requieren la toma de una pastilla diaria.

En 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) aprobó un primer medicamento inyectable con este propósito, el Apretude del laboratorio ViiV Healthcare.

El nuevo tratamiento, desarrollado bajo la marca Yeztugo por el laboratorio farmacéutico Gilead, consiste en dos inyecciones anuales.

Estará disponible a partir de ahora para "adultos y adolescentes que pesen al menos 35 kg", afirma Gilead.

- "Día histórico" -

"Este es un día histórico", declaró Daniel O'Day, presidente y director ejecutivo de Gilead.

Este medicamento, a base de la molécula lenacapavir, es considerado un gran avance.

El laboratorio Gilead ya comercializa desde 2022 un tratamiento antirretroviral, el Sunlenca, desarrollado a partir de la misma molécula.

Esta última promete una eficacia sin precedentes y podría cambiar las reglas del juego contra el sida, según los expertos.

Se ha demostrado que el lenacapavir reduce el riesgo de transmisión del VIH en más del 99,9% en adultos y adolescentes, lo que lo convierte en un medicamento funcionalmente similar a una vacuna.

La compañía realizó dos grandes ensayos clínicos.

El primero, en el que participaron más de 2000 mujeres del África subsahariana, permitió reducir el 100% las infecciones.

En el segundo ensayo, en el que participaron más de 2000 personas de género diverso, solo se registraron dos infecciones, lo que representa una tasa de prevención del 99,9%.

Los efectos secundarios notificados incluyen reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y náuseas.

“Avance del año”

Los resultados de ambos ensayos se publicaron en The New England Journal of Medicine y la revista Science describió el lenacapavir como el “Avance del Año” en 2024.

Pese a estos resultados impresionantes los precios podrían ser astronómicos.

Aunque la empresa no los ha divulgado, los analistas estiman que el precio de lanzamiento en Estados Unidos podría ascender a US$25.000 por año.

Numerosas voces se han alzado para instar al laboratorio a hacer accesibles estos tratamientos en los países pobres.

“Ni siquiera los países de altos ingresos podrán permitirse el uso masivo de lenacapavir a precios superiores a US$20.000 al año”, afirmó Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, a la cabeza de un equipo de químicos y científicos que descubrió que podría producirse en masa y venderse por tan solo US$25 por persona al año.

“Felicito a Gilead y a sus socios estadounidenses por impulsar esta importante innovación”, añadió Winnie Byanyima, subsecretaria general de la ONU.

“Lenacapavir podría ser la herramienta que necesitamos para controlar las nuevas infecciones, pero solo si tiene un precio asequible y se pone a disposición de todos los que podrían beneficiarse”, añadió.

En octubre, Gilead firmó acuerdos con seis compañías farmacéuticas para producir y distribuir versiones genéricas del fármaco, a la espera de la aprobación regulatoria, en 120 países de ingresos bajos y medios.

Dado que el inicio de la producción en esos países llevará tiempo, la compañía también anunció en diciembre un acuerdo por separado con el Fondo Mundial, una alianza internacional, para adquirir dosis para dos millones de personas.

Sin embargo, los recortes de la administración del presidente republicano Donald Trump han generado incertidumbre sobre el futuro de dicho acuerdo.

