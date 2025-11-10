Apuestas: Luis Ortiz comparecerá en corte por acusaciones de sobornos para manipular lanzamientos

BOSTON (AP) — Luis Ortiz, el lanzador de los Guardianes de Cleveland, debe comparecer ante el tribunal el lunes por cargos que lo acusan a él y a su compañero de equipo Emmanuel Clase de aceptar sobornos para ayudar a apostadores en su natal República Dominicana a ganar apuestas sobre pitcheos que realizaron.

Según la acusación contra los dos, revelada el domingo, los lanzadores altamente remunerados recibieron varios miles de dólares en pagos para ayudar a dos apostadores no identificados en su país de origen a ganar al menos US$460.000 en apuestas sobre la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos, incluidos algunos que cayeron en la tierra.

Clase, quien era el cerrador de los Guardians, y Ortiz, un abridor, han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio, cuando la MLB comenzó a investigar lo que describió como una actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaron. Algunos de los juegos en cuestión fueron en abril, mayo y junio.

Ortiz, de 26 años, fue arrestado el domingo por el FBI en el aeropuerto internacional Logan de Boston. Se espera que comparezca en el tribunal federal de Boston el lunes. Se cree que Clase, de 27 años, está fuera de Estados Unidos, según un funcionario de la ley familiarizado con el asunto. El funcionario no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el caso y lo hizo bajo condición de anonimato.

“Ortiz y Clase traicionaron el deporte pasatiempo de Estados Unidos”, señaló el fiscal federal Joseph Nocella Jr. “La integridad, la honestidad y el juego limpio son parte del ADN de los deportes profesionales. Cuando la corrupción infiltra el deporte, no solo deshonra a los participantes, sino que también daña la confianza pública en una institución que es vital y querida para todos nosotros”.

El abogado de Ortiz, Chris Georgalis, dijo en un comunicado que su cliente era inocente y “nunca ha influido indebidamente en un juego, ni lo haría, ni por nadie ni por nada.”

Georgalis señaló que la defensa de Ortiz había documentado previamente para los fiscales que los pagos y transferencias de dinero entre él y personas en la República Dominicana eran para actividades legales.

MLB dijo que contactó a las autoridades federales cuando comenzó a investigar la actividad de apuestas inusual y ha cooperado plenamente con las autoridades. “Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación está en curso”, dijo la liga en un comunicado.

“Estamos al tanto de la reciente acción de las fuerzas del orden. Continuaremos cooperando plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas mientras continúan sus investigaciones”, indicaron los Guardianes en un comunicado.

Clase y Ortiz están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante soborno. Los cargos más graves conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión.

En un ejemplo citado en la acusación, Clase supuestamente invitó a un apostador a un juego contra los Medias Rojas de Boston en abril y habló con él por teléfono justo antes de subir al montículo. Cuatro minutos después, según la acusación, el apostador y sus asociados ganaron US$11.000 en una apuesta de que Clase lanzaría un cierto lanzamiento más lento de 97.95 mph (157.63 kph).

Clase, tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana, tenía un salario de US$4,5 millones en 2025, la cuarta temporada de un contrato de cinco años por US$20 millones. El tres veces líder de salvamentos de la Liga Americana comenzó a proporcionar a los apostadores información sobre sus lanzamientos en 2023, pero no pidió pagos hasta este año, dijeron los fiscales.

Ortiz, quien tenía un salario de US$782.600 este año, se unió a la trama en junio y está acusado de manipular lanzamientos en juegos contra Seattle y San Luis, según la fiscalía.

Se trata de los más recientes acontecimientos explosivos en una ofensiva federal contra las apuestas en los deportes profesionales.

El mes pasado, más de 30 personas, incluidas figuras destacadas del baloncesto como Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama, además de Terry Rozier, base del Heat de Miami, fueron arrestadas en una redada de apuestas que sacudió a la NBA.

