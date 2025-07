Aranceles a universidades: el estilo negociador de Trump tiene más de coerción que de acuerdos

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se enorgullece de ser un negociador, pero su estilo de negociación es más un ultimátum que un compromiso.

En la última semana Trump ha impuesto aranceles a socios comerciales en lugar de pasar por largas conversaciones para buscar acuerdos. Ha aumentado la presión sobre la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés y su gobierno ha lanzado una nueva investigación sobre la educación superior mientras intenta reformar las universidades.

Para Trump un acuerdo no es necesariamente un compromiso en el que ambas partes ceden; es una oportunidad para doblegar a otros a su voluntad. Aunque Trump ocasionalmente retrocede en sus amenazas, la semana pasada es un recordatorio de que son una característica permanente de su presidencia.

A medida que Trump refuerza su control sobre las instituciones independientes, hay menos controles sobre su poder. Los congresistas republicanos temen desafíos en las primarias respaldados por el presidente y la Corte Suprema está llena de nombramientos de su primer mandato.

Trump resumió recientemente su estrategia al hablar con periodistas sobre las negociaciones comerciales con otros países. "Ellos no marcan el trato", dijo. "Yo marco el trato".

Los aliados de Trump creen que su agresión es necesaria en un ecosistema político donde está bajo asedio de los demócratas, el sistema judicial y los medios de comunicación. En su opinión, el presidente simplemente trata de cumplir con la agenda para la que fue elegido.

Pero los críticos temen que esté erosionando las bases democráticas del país con un estilo autoritario. Dicen que la estrategia del presidente en las negociaciones es una fachada para intentar dominar a sus oponentes y expandir su poder.

"El pluralismo y una diversidad de instituciones que operan con autonomía —empresas, el poder judicial, instituciones sin fines de lucro que son elementos importantes de la sociedad— son gran parte de lo que define la verdadera democracia", dijo Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de la Universidad de Harvard. "Eso está amenazado por estrategias autoritarias y extorsionistas".

Buscando el control de la educación superior

Harvard ha sido un objetivo principal para Trump a partir de abril, cuando exigió cambios en la gobernanza de la universidad y nuevos miembros del profesorado para contrarrestar el sesgo progresista.

Ante la resistencia de Harvard, los funcionarios del gobierno cancelaron US$2200 millones en subvenciones federales. El dinero es el sustento del enorme programa de investigación de la universidad, que incluye estudios sobre el cáncer, la enfermedad de Parkinson, los viajes espaciales y la preparación para pandemias.

Trump también ha intentado impedir que Harvard reciba a aproximadamente 7000 estudiantes extranjeros y ha amenazado con revocar su estatus de exención de impuestos.

Su gobierno envió citaciones hace poco solicitando datos de estudiantes.

“Desde luego llegarán a un acuerdo”, dijo Trump el miércoles.

Los funcionarios del gobierno también retiraron fondos de US$175 millones de la Universidad de Pensilvania en marzo debido a una disputa sobre los deportes femeninos. Los restablecieron cuando los funcionarios de la escuela acordaron actualizar las marcas fijadas por la nadadora transgénero Lia Thomas y cambiar sus políticas.

La Universidad de Columbia cedió ante Trump al poner su departamento de estudios de Oriente Medio bajo nueva supervisión, entre otros cambios, después de que el gobierno retirara US$400 millones en financiamiento federal. En la Universidad de Virginia, el presidente James Ryan renunció bajo presión tras una investigación del Departamento de Justicia sobre prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Una investigación similar se abrió el jueves en la Universidad George Mason.

“El financiamiento federal es un privilegio, no un derecho, para las universidades”, dijo Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

Esas medidas no tenían precedentes antes de que Trump asumiera el cargo. Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación y funcionario del Departamento de Educación bajo el expresidente Barack Obama, dijo que Trump no está buscando acuerdos, sino que está “exigiendo más y más y más”.

“La autonomía institucional es una parte importante de lo que hace que la educación superior funcione”, dijo. “Es lo que permite a las universidades buscar la verdad sin consideraciones políticas”.

Atacando la independencia de la Reserva Federal

La Fed también ha enfrentado la ira de Trump. El mandatario acusa al presidente de la Fed, Jerome Powell, de moverse demasiado despacio para reducir las tasas de interés, una medida que podría hacer que la deuda del consumidor, como hipotecas y préstamos para automóviles, sea más asequible. También podría ayudar al gobierno de Estados Unidos a financiar la deuda federal que se espera que aumente por los recortes de impuestos que Trump firmó recientemente.

Powell se ha abstenido de reducir la tasa de referencia del banco central, ya que los aranceles de Trump podrían empeorar la inflación y las tasas más bajas podrían intensificar ese problema. Desai dijo que la Casa Blanca cree que la Fed debería actuar en función de lo que muestran los datos actualmente, que es que “las políticas del presidente Trump han domado rápidamente la inflación”.

Aunque Trump ha dicho que no intentará despedir a Powell —un paso que de todos modos, podría ser imposible según la ley—, ha pedido que renuncie. Además, los aliados de Trump han aumentado su escrutinio sobre la gestión de Powell, particularmente una costosa renovación de la sede del banco central. David Wessel, investigador principal en estudios económicos en la Institución Brookings, dijo que el enfoque de Trump podría socavar la credibilidad de la Fed al arrojar una sombra política sobre sus decisiones. "Habrá costos reales si los mercados e inversores globales piensan que la Fed ha sido sometida por Trump", dijo. Amenazas de aranceles en lugar de acuerdos comerciales En un principio, Trump quería promulgar aranceles generales en abril. En su opinión, los impuestos a la importación solucionarían el desafío de que Estados Unidos compre demasiado a otros países y no venda lo suficiente en el extranjero. Después de una reacción negativa en los mercados financieros, Trump instituyó un período de negociación de tres meses sobre los aranceles. Peter Navarro, uno de sus asesores, dijo que el objetivo era "90 acuerdos en 90 días". El gobierno anunció algunos marcos comerciales con el Reino Unido y Vietnam, pero Trump perdió la paciencia. Ha enviado cartas a dos docenas de naciones y a la Unión Europea informándoles de sus nuevas tasas arancelarias, como el 30% contra la UE y México, lo que podría socavar el trabajo de sus propios negociadores. Desai dijo que la estrategia de Trump ha generado "un interés abrumador" de otros países en alcanzar acuerdos comerciales y le da a Estados Unidos ventaja en las negociaciones. John C. Brown, profesor emérito de economía en la Universidad Clark en Massachusetts, dijo que el "establecimiento arbitrario de aranceles según los caprichos de una persona no tiene precedentes en la historia de la política comercial desde el siglo XVII". "Es simplemente extraño", dijo Brown sobre las acciones de Trump. "Nadie ha hecho esto en la historia". El presidente también ha utilizado la amenaza de aranceles en un intento de ayudar a aliados políticos e influir en los sistemas judiciales de otros países. Le dijo a Brasil que implementaría un arancel del 50% si el país no abandonaba su enjuiciamiento al expresidente Jair Bolsonaro, quien al igual que Trump fue acusado de intentar anular una elección. Inu Manak, investigadora en política comercial en el Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que la estrategia inconsistente de Trump fomentará la desconfianza sobre los motivos de Estados Unidos. Señaló que dos de las cartas fueron enviadas a Canadá y Corea del Sur, aliados que tienen acuerdos comerciales existentes con Estados Unidos aprobados por el Congreso. Al imponer nuevos aranceles, dijo, Trump está planteando "serias dudas sobre el significado de firmar cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos".