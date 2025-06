Aranceles de EE.UU. reducirían déficit, elevarían inflación y dañarían poder de compra, dice CBO

WASHINGTON (AP) — El plan del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles generales reduciría los déficits en US$2,8 billones durante un periodo de 10 años, a la vez que contraería la economía, aumentaría la tasa inflacionaria y reduciría el poder adquisitivo de los hogares en general, según un análisis publicado el miércoles por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

Los números fueron revelados en una carta enviada a la dirigencia demócrata del Congreso, la cual detalla cómo el plan del gobierno de Trump para imponer aranceles a todo el mundo afectará a los hogares estadounidenses.

Incorporada en el análisis de la CBO hay una predicción de que, a la postre, los hogares comprarían menos productos de los países afectados por los aranceles adicionales. La oficina de presupuesto estima que los aranceles aumentarían la tasa anual promedio de inflación en 0,4 puntos porcentuales en 2025 y 2026.

El modelo de la oficina de presupuesto asume que los aranceles, anunciados mediante acción ejecutiva entre enero y mayo, estarían vigentes de manera permanente.

Desde que se realizó el análisis, un tribunal federal derogó los aranceles que Trump invocó bajo una ley de poderes de emergencia. Un tribunal de apelaciones permitió que el gobierno de Trump siga recaudando los aranceles mientras el caso pasa por el proceso de apelación.

Confirmando en gran medida lo que otros modelos económicos han predicho, las estimaciones de la CBO muestran que la reducción del déficit en US$2,8 billones en 10 años vendría aparejada con una reducción general en la riqueza de los hogares. Además, los aranceles generarían una caída en el dinamismo de la economía, o disminuirían la tasa del producto interno bruto en 0,06 puntos porcentuales por año.

El informe de abril del Modelo de Presupuesto de Penn-Wharton predice que los aranceles de Estados Unidos reducirían el PBI a largo plazo en aproximadamente 6%, y los salarios en un 5%.

Una advertencia importante está escrita en el informe: las estimaciones de la CBO están "sujetas a una incertidumbre significativa, en parte porque el gobierno podría cambiar la forma como se administran las políticas arancelarias".

Trump ha anunciado a menudo cambios y pausas en sus planes arancelarios.

En abril, publicó en redes sociales que suspendería los aranceles sobre la mayoría de las naciones por 90 días y aumentaría la tasa impositiva sobre las importaciones chinas al 125%.

La semana pasada anunció planes para aumentar los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio a 50%, una medida que afectará a las empresas y seguramente aumentará aún más los precios para los consumidores.

Los aranceles del 50% entraron en vigor el miércoles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pronosticó el martes que la economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, tendría un crecimiento de 1,5% en 2026. Un representante de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press. ___ El periodista de The Associated Press Paul Wiseman en Washington contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.