Argentina cae en penales en el cierre de su participación en la SheBelieves Cup 2026

La selección nacional de Argentina resistió este sábado durante el tiempo reglamentario y empató sin goles frente a su similar de Canadá, pero no pudo en penales donde las norteamericanas se impusieron 3-2 en el minitorneo de fútbol femenino SheBelieves Cup.

Argentina, que en el Sports Illustrated Stadium (New Jersey) aguantó los primeros minutos con una gran disposición táctica, apostó por oportunidades de contragolpe en su intento por adelantarse en el marcador.

Una mala entrega en la salida de Canadá propició la primera ocasión del cuadro albiceleste al minuto 27, cuando Sofía Domínguez remató desde dentro del área directo a las manos de Kailen Sheridan.

Fue una ocasión perdida para las sudamericanas ya que Agostina Holzheier esperaba libre de marca en el corazón del área para definir con el arco desguarnecido.

En un sorpresivo desenlace del partido y pese a los múltiples movimientos en ataque de Casey Stoney, Canadá apenas pudo generar una ocasión de gol a nueve minutos del final por medio de Cloe Lacasse.

Lacasse, de 32 años y actual jugadora de Utah Royals en NWSL, se quitó la marca de dos defensoras pero no pudo definir en mano a mano con la portera, Solana Pereyra.

En la tanda de penales, Sheridan se convirtió en la gran figura al detener los dos primeros remates de Daiana Falfán y Sophia Braun, mientras que Vanina Preininger puso el quinto remate por arriba del arco, sentenciando la victoria canadiense.

El resultado deja a Estados Unidos a las puertas de su octavo título en la SheBelieves Cup, necesitando apenas un empate en el segundo turno frente a Colombia.

Canadá asegura el segundo puesto con 5 puntos mientras que Argentina se despide con una unidad en el último lugar después de caer 0-2 frente a Estados Unidos en la primera jornada y 0-1 ante Colombia en la segunda.