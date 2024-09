Así son las casas que se pueden comprar en Arizona y Oklahoma por US$700.000

A pesar de la crisis de viviendas asequibles que atraviesa Estados Unidos, los aumentos de los precios no son motivo suficiente para detener el mercado inmobiliario en el país. Mientras muchos residentes buscan mudarse a una vivienda más económica, otros tantos desean vivir en una propiedad mejor.

Ante esto, The New York Times un artículo destaca las casas que se pueden comprar en Arizona y Oklahoma por US$700 mil.

Los aumentos de precios de viviendas en Estados Unidos

Según un informe de la agencia inmobiliaria Redfin, en el mes de julio hubo un total de 1.806.943 viviendas a la venta en Estados Unidos, lo que representa un aumento del 17,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) señala que los precios de las viviendas en el país norteamericano alcanzaron su máximo histórico en el mismo mes, con un promedio de US$426.900. Esta cifra es un 4,1% mayor que la del mismo período del último año y la más alta desde 1999.

Sin embargo, los datos de Redfin sugieren que el 33,3% de las viviendas en el país se vendieron por encima del precio de lista, lo que evidencia que las casas recibieron múltiples ofertas y el mercado se mantuvo competitivo pese a los aumentos de precios.

Estos números siembran una duda entre los residentes que buscan propiedades en Estados Unidos, y es si este es el momento adecuado para mudarse o si no vale la pena pagar montos tan elevados. Para intentar resolverla, The New York Times enseña cómo son dos casas que se pueden adquirir por US$700 mil en Arizona y Oklahoma.

Condominio de dos dormitorios y dos baños en Phoenix, Arizona

Es un dúplex tipo loft cercano a las atracciones culturales más famosas de la ciudad, como el parque Margaret T. Hence, el Museo de Arte de Phoenix, el Centro de las Artes de Phoenix y el campus del centro de Phoenix de la Universidad Estatal de Arizona, entre otras. Su tamaño es de 1491 pies cuadrados (138,5 metros cuadrados).

Dúplex tipo loft en Phoenix, Arizona Alisa Rae Photography

La puerta de entrada se abre a una sala de estar con suelo de concreto pulido y una escalera de metal que lleva al segundo nivel y a una terraza privada. El primer piso tiene un comedor y una cocina combinados con una pared de ventanas con vistas a la ciudad, un dormitorio y un baño con ducha. Por su parte, en el segundo piso se encuentra la suite principal, otra sala de estar, otro baño con ducha y acceso a lavadora y secadora apiladas.

El edificio incluye una piscina comunitaria, un spa subterráneo y dos plazas de estacionamiento en un garaje seguro. Por último, los impuestos estimados son de US$3.096 y una tarifa mensual de asociación de propietarios de US$693.

Casa con tres dormitorios y dos baños en Oklahoma City, Oklahoma

Es una casa estilo Craftsman de 1925 ubicada en el distrito histórico de Gatewood, a media milla (805 metros) de la Universidad de Oklahoma City y de los murales de arte callejero, los bares y los restaurantes de un tramo de NW 16th Street. Su tamaño es de 2454 pies cuadrados (228 metros cuadrados).

Casa estilo Craftsman de 1925 en Oklahoma City, Oklahoma Gary P. Kurns Photography

La puerta de entrada se abre a una sala de estar soleada con una escalera al segundo nivel, una chimenea de ladrillo y ventanas con contraventanas que dan al porche. En el primer piso tiene un comedor abierto a una cocina con electrodomésticos de acero inoxidable y una barra de desayuno en el que entran dos personas, un lavadero y un tocador. En el segundo piso se encuentran dos dormitorios y una suite principal, otra sala de estar independiente, un balcón cubierto y dos baños con bañera.

La casa tiene un patio trasero con una cerca de madera y césped, un árbol maduro y un garaje independiente con capacidad para dos autos. Por último, los impuestos estimados son de US$8.199.

