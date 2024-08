¿Cambia la hora en Arizona?: cuándo, en qué región y a qué hora hay que ajustar los relojes

El horario de verano boreal en Estados Unidos está pronto a terminar. Se trata de una iniciativa que se transformó en ley en 1966 y que busca aprovechar la mayor cantidad de horas diurnas para ahorrar energía. A pesar de ser una norma federal, los estados tuvieron la potestad de decidir si adoptaban o no este sistema. Entre los que rechazaron alinearse con esa medida se encuentra Arizona, aunque no en todo su territorio.

Arizona es el estado que decidió no sumarse a la Ley de Horario Uniforme que establece el horario de verano; solo rige en una pequeña porción de territorio: la Nación Navajo Pexels / Karolina Grabowska

Arizona atrasa sus relojes: cuándo, dónde y a qué hora hay que modificar los dispositivos

El Daylight Saving Time (DST) u horario de verano se estableció en 1966 con la Ley de Horario Uniforme, que estableció que el segundo domingo de marzo se adelante una hora el reloj, mientras que el primer domingo de noviembre se atrase la misma cantidad de tiempo. En este 2024, comenzó el 10 de marzo y finalizará el 3 de noviembre.

Gran parte de Estados Unidos cambiará sus relojes el domingo 3 de noviembre a las 2 de la madrugada. Sin embargo, Arizona, desde 1968, no comparte el Daylight Saving Time, por lo que no es necesario modificar las agujas. No obstante, hay un área de este estado que sí implementa el horario de verano boreal: La Nación Navajo, una reserva india que abarca el noroeste de Arizona, además del sureste de Utah y del noroeste de Nuevo México.

Arizona no forma parte del horario de verano: las razones

En Arizona, la decisión de no observar el horario de verano está respaldada por leyes estatales y refleja una larga historia de consideraciones prácticas y climáticas. El estado ha adoptado esta política desde 1968. Cuando se estableció la Ley de Horario Uniforme en 1966, se buscaba estandarizar los horarios de luz diurna a lo largo de todo ese país, pero dejó a los estados la opción de optar por no participar.

Por su parte, Arizona fue el que decidió no seguir el horario de verano. La principal razón detrás de esta decisión es el clima. Durante el verano boreal, las temperaturas en el estado pueden superar los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit). Ajustar los relojes una hora adelante para prolongar la luz diurna en la tarde podría exacerbar el calor extremo, ya que significaría que el Sol estaría brillando en el pico del calor del día por más tiempo. De acuerdo con la Oficina de Turismo de Arizona, esta política ayuda a evitar que las personas estén expuestas al calor intenso en las horas más cálidas del día.