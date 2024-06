Copa América 2024: cuánto cuesta alquilar un auto en Arizona

Escuchar

Muchos hinchas de Colombia, México, Ecuador y Costa Rica ajustan sus planes de viaje para la Copa América 2024 y haciendo números con la calculadora para no perderse los partidos que se disputarán en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El 28 de junio, Colombia se enfrentará a Costa Rica, y dos días después, México jugará contra Ecuador.

Si se es uno de ellos y se busca, además, moverse de manera cómoda por Arizona durante la estadía, hay que considerar la idea de alquilar un auto, para una una mayor comodidad. Por eso, si aún no se tiene decidido que coche alquilar o no se conocen sus valores, aquí hay una guía basada en tres opciones que servirán de referencia a la hora de elegir.

Alquierles de autos en Arizona

Al filtrar la búsqueda de alquileres desde el 24 de junio hasta el 1 de julio, aparecen algunas oportunidades bastante interesantes para compartir. Una de ellas es la posibilidad de alquilar, por ejemplo, un Toyota Yaris: un coche compacto e ideal para quienes viajan solos o en pequeños grupos y buscan una solución económica y eficiente.

Tiene una capacidad para cinco pasajeros y ofrece aire acondicionado, dos puertas y transmisión automática. La política de combustible es “lleno a lleno”. Es decir, hay que devolver el auto con el mismo nivel de combustible con el que se recibió.

Yaris

Por siete días, el costo total es de US$ 189.03, desglosado en US$ 95.20 por la tarifa de alquiler y US$ 93.83 en impuestos y honorarios. La entrega y devolución del vehículo se realizan en el Aeropuerto PHX, donde un transporte gratuito lleva al mostrador de alquiler y al coche. Se trata de una opción práctica para moverse por la ciudad y asistir a los partidos con comodidad, sin gastar demasiado.

Ahora, si la prioridad es el espacio y la comodidad, el Toyota 4Runner, o un SUV similar, es una excelente elección también disponible. De tamaño completo y con una capacidad para cinco pasajeros, proporciona más espacio para el equipaje y una mejor conducción. Al igual que el anterior, ofrece aire acondicionado y transmisión automática, aunque este presenta cuatro puertas. También sigue la política de “lleno a lleno”.

El costo total por siete días es de US$ 197.89, con US$ 101.92 como tarifa de alquiler y US$ 95.97 en impuestos y honorarios. La toma y devolución del coche también pueden hacerse en el Aeropuerto PHX.

Toyota Highlander Gabriel Nica - Shutterstock

Una tercera opción representativa puede ser el Chevy Spark, o un modelo parecido. Este coche, ideal para cuatro pasajeros, tiene características similares a los anteriores aunque es más pequeño. Por siete días, el costo total es de US$ 210.03, compuesto por US$ 119.07 por la tarifa de alquiler y US$ 90.96 en impuestos y honorarios.

Las opciones presentadas, con precios que oscilan entre los US$ 189.03 y US$ 210.03 por una semana, sirven como referencia para planificar traslados y asegurarse un transporte seguro donde se evite cualquier contratiempo.

