Katie Hobbs ganó por 13 puntos: resultados en Arizona y cómo salieron los republicanos vs. demócratas

Arizona acudió a las urnas este 3 de noviembre por las elecciones generales. Cerca de las 1.20 hs (hora local) del miércoles se confirmó que Katie Hobbs fue reelecta gobernadora del estado. Con el escrutinio todavía en curso, obtuvo el 55,7% de los votos frente al 42,6% del republicano Andy Biggs. John Giles será el nuevo vicegobernador, el primero en la historia de Arizona.

Katie Hobbs, la demócrata que consiguió la reelección en Arizona

Hobbs es la actual 24ª gobernadora de Arizona. Se graduó en la Universidad del Norte de Arizona (NAU, por sus siglas en inglés) en 1992 y obtuvo una maestría en Trabajo Social en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), según consignó en su biografía oficial.

Elección a gobernador de Arizona 2026 Resultados parciales, con el escrutinio en curso Katie Hobbs (Demócrata) ✓ 55,7% 1.192.610 votos Andy Biggs (Republicano) 42,6% 913.069 votos Risa Lombardo (Verde) 0,9% 19.069 votos Teri Ann Hourihan (No Labels) 0,8% 17.456 votos Diferencia: unos 280.000 votos (13 puntos) a favor de Hobbs. ✓ Ganadora según la agencia AP. Datos parciales y no definitivos: el conteo puede cambiar. Fuente: Poliwave, a partir de resultados oficiales y no oficiales. Gráfico: LA NACION.

Fue elegida para la Cámara de Representantes de Arizona en 2010 y sirvió cuatro periodos en la Legislatura estatal. En 2018, se convirtió en la 21ª secretaria de Estado, siendo la primera demócrata en ocupar ese cargo en casi 30 años.

El 15 de noviembre de 2022, fue elegida gobernadora de Arizona y asumió el cargo el 2 de enero de 2023. Se convirtió así en la quinta mujer en ocupar la gobernación del estado.

Tras los resultados de las elecciones generales del 3 de noviembre, Hobbs asume junto a su compañero de fórmula, John Giles, exalcalde de Mesa. Estuvo afiliado al Partido Republicano hasta mayo de este año.

Andy Biggs, el republicano que intentó destronar a Hobbs en Arizona

Biggs nació el 7 de noviembre de 1958 en Tucson, Arizona. Se graduó de Estudios Asiáticos de la Universidad Brigham Young y luego obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de Arizona, según consignó su biografía oficial.

Andy Biggs es conocido por su firme postura conservadora y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump Archivo

En 2016, fue elegido por primera vez para representar el quinto distrito de Arizona en el Congreso y, en la actualidad, se encuentra en su tercer mandato.

A principios de 2025, anunció su candidatura a la gobernación bajo la premisa de construir la “Florida del Oeste”, de acuerdo con Kjzz Phoenix. Contó con el respaldo del presidente Donald Trump, quien lo catalogó como un “líder cívico muy exitoso” en sus redes sociales.

Qué proyectaban las últimas encuestas sobre las elecciones de Arizona 2026

Los últimos sondeos proyectaban una amplia ventaja de Hobbs sobre Biggs. Según el último sondeo de KStrat, publicado el 29 de octubre de 2026, la actual gobernadora registró un 48% de apoyo frente al 43% del republicano.

Por su parte, otra encuesta presentada por 12 News también mostró el liderazgo de Hobbs frente a Biggs por 12 puntos.