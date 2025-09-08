Aroldis Chapman: la precisión y potencia siguen dominando a los 37 años

PHOENIX (AP) — Aroldis Chapman tiene una reputación como lanzador de poder, construida a lo largo de 16 años lanzando rutinariamente a 100 millas por hora en el radar.

A medida que el cerrador cubano de los Medias Rojas de Boston ha envejecido, el jugador de 37 años ha añadido astucia a su poder, desconcertando a los bateadores al localizar sliders y splitters que los dejan abanicando.

La combinación llevó a un raro juego de cuatro ponches contra los Diamondbacks de Arizona y una de las rachas más dominantes por un relevista en la historia del béisbol.

"Esto es especial", afirmó el manager de Boston, Alex Cora, quien logró su victoria número 600 en su carrera con el triunfo del domingo 7-4 sobre los Diamondbacks.

Chapman comenzó su carrera en Cincinnati, sorprendiendo a todos con una recta que alcanzó las 105,8 mph durante su temporada de novato en 2010, aún el lanzamiento más rápido en la historia de la MLB. Continuó lanzando pelotas a velocidades de auto de carrera, registrando ocho de los nueve lanzamientos más rápidos en la historia del béisbol, incluyendo 105,1 mph la temporada pasada.

Apodado el "Misil Cubano", Chapman puede estar mejor que nunca en su primera temporada en Boston, ganando su octava aparición en el Juego de Estrellas y un contrato de un año por US$13,3 millones para 2026 firmado la semana pasada.

Chapman ha sido intocable desde mediados de julio, como los Diamondbacks descubrieron el domingo.

Con una ventaja de 7-4 después de un rally tardío, Cora envió a Chapman para cerrar el juego y lo hizo con estilo, uniéndose a un grupo de élite al ponchar a cuatro en la novena entrada para su 29no salvamento. Chapman cerró ponchando a Jordan Lawler para convertirse en el segundo lanzador con cuatro ponches en una entrada esta temporada, junto con Steven Matz de San Luis en junio.

"Es solo algo que sucedió", dijo Chapman a través de un intérprete. "Mi mentalidad es conseguir tres outs e ir por un ponche".

Chapman ciertamente ha estado consiguiendo los outs.

Lo ha demostrado toda la temporada, dejando a los bateadores fallando con precisión junto con ese poder.

