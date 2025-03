Arranca la 97ª edición de los Óscar en Hollywood

Con un emotivo collage en honor al cine y a Los Ángeles, acechada recientemente por salvajes incendios forestales, y un número musical a cargo de Ariana Grande, arrancó este domingo la 97ª edición de los Óscar.

Grande, vestida de un brillante traje rojo, cantó "Somewhere over the Rainbow" en la gala que premiará a lo mejor del cine este último año.

