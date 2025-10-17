Arrestan en EEUU a un palestino sospechoso de ataques en Israel

Un hombre palestino de Gaza fue arrestado en Estados Unidos acusado de terrorismo, por supuestamente haber participado en los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, según el Departamento de Justicia.

Mahmoud Al-Muhtadi, de 33 años, fue acusado de conspiración para proporcionar material de apoyo a una organización terrorista extranjera.

También fue acusado de mentir en su aplicación de visa al negar cualquier experiencia con armas, pertenecer a un grupo armado o participar en acciones violentas o de terrorismo. Su visa fue tramitada en El Cairo, antes de su llegada a Estados Unidos en septiembre de 2024.

"En la mañana del 7 de octubre de 2023, Al-Muhtadi sabía de la invasión de Hamás, estaba armado, se reunió con otras personas y cruzó hacia Israel con la intención de cooperar en el ataque terrorista de Hamás", dice la denuncia penal.

"Las pruebas demuestran que el teléfono de Al-Muhtadi utilizó una torre de telefonía móvil situada cerca del kibutz Kfar Aza, en Israel, lugar donde Hamás y sus partidarios perpetraron una horrible masacre", agrega.

El hombre compareció ante un juez federal para ser notificado de su acusación por "apoyo a una organización terrorista extranjera" y los demás cargos.

En una declaración en apoyo de estas acusaciones, una agente del FBI precisó que Estados Unidos fue informado por Israel en mayo de 2025 de la posible participación de Al-Muhtadi en el ataque del 7 de octubre.

El hombre es un presunto miembro del brazo armado del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP).

Israel y Hamás llegaron a un acuerdo la semana pasada para el cese el fuego con base en un plan de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

