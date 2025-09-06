Aryna Sabalenka, campeona del Abierto de EEUU, en breve
A continuación, los datos básicos de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, que este sábado se procl
- 1 minuto de lectura'
A continuación, los datos básicos de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, que este sábado se proclamó campeona por segundo año seguido del Abierto de Estados Unidos:
Nombre: Aryna
Apellido: Sabalenka
Nacionalidad: Bielorrusa
Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1998 (27 años)
Lugar de nacimiento: Minsk (Bielorrusia)
Altura: 1,82 metros
Posición en el ranking WTA: 1º (primera vez en septiembre de 2023)
Entrenador: Anton Dubrov
Títulos: 21
Títulos de Grand Slam: 4 (US Open de 2024 y 2025; Abierto de Australia de 2024 y 2023)
Recorrido en Nueva York:
Primera ronda: derrotó a Rebeka Masarova (SUI) 7-5, 6-1
Segunda ronda: a Polina Kudermetova (RUS) 7-6 (7/4), 6-2
Tercera ronda: a Leylah Fernández (CAN/cabeza de serie N.31) 6-3, 7-6 (7/2)
Octavos de final: a Cristina Bucsa (ESP) 6-1, 6-4
Cuartos de final: a Marketa Vondrousova (CZE) (retirada previa)
Semifinales: a Jessica Pegula (USA/N.4) 4-6, 6-3, 6-4
Final: a Amanda Anisimova (USA/N.8) 6-3, 7-6 (7/3)
gbv/ma
Otras noticias de Aryna Sabalenka
- 1
Es venezolana, mostró su licencia de conducir con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras: “Me arruinó”
- 2
Ley de Ajuste Cubano: la nueva actualización del Uscis sobre la green card
- 3
Gavin Newsom lo celebra: los dos estados que se unen a California en un proyecto que impacta a los conductores
- 4
Detienen a cientos de surcoreanos en una fábrica de autos en EE.UU., desatando la indignación del gobierno de Seúl