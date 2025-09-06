Aryna Sabalenka, campeona del Abierto de EEUU, en breve

A continuación, los datos básicos de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, que este sábado se proclamó campeona por segundo año seguido del Abierto de Estados Unidos:

Nombre: Aryna

Apellido: Sabalenka

Nacionalidad: Bielorrusa

Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1998 (27 años)

Lugar de nacimiento: Minsk (Bielorrusia)

Altura: 1,82 metros

Posición en el ranking WTA: 1º (primera vez en septiembre de 2023)

Entrenador: Anton Dubrov

Títulos: 21

Títulos de Grand Slam: 4 (US Open de 2024 y 2025; Abierto de Australia de 2024 y 2023)

Recorrido en Nueva York:

Primera ronda: derrotó a Rebeka Masarova (SUI) 7-5, 6-1

Segunda ronda: a Polina Kudermetova (RUS) 7-6 (7/4), 6-2

Tercera ronda: a Leylah Fernández (CAN/cabeza de serie N.31) 6-3, 7-6 (7/2)

Octavos de final: a Cristina Bucsa (ESP) 6-1, 6-4

Cuartos de final: a Marketa Vondrousova (CZE) (retirada previa)

Semifinales: a Jessica Pegula (USA/N.4) 4-6, 6-3, 6-4

Final: a Amanda Anisimova (USA/N.8) 6-3, 7-6 (7/3)

gbv/ma