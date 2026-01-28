Asesor de Trump reconoce que agentes federales pueden haber infringido "protocolo" en Mineápolis
Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos pueden haber infringido el "protocolo" antes de matar a tiros a un enfermero durante las protestas en Mineápolis el fin de semana, afirmó este martes Stephen Miller, importante asesor del presidente Donald Trump, días después de calificar a la víctima de "asesino".
Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, señaló en un comunicado a la AFP que la Casa Blanca había dado instrucciones claras de que el personal adicional enviado a Minesota tenía como objetivo crear una barrera física entre los equipos de arresto y los alborotadores.
"Estamos evaluando por qué el equipo de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) podría no haber estado siguiendo ese protocolo", dijo Miller.