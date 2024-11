Así es como, a los 76 años, la mamá de Elon Musk se volvió un ícono de la moda en China

Aunque Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., se volvió una figura muy controvertida en China debido a su asociación con la administración de Donald Trump, su madre, Maye Musk, sigue siendo una personalidad muy querida en el país.

En noviembre, Maye participó en la inauguración de una tienda en Shanghái de la marca china de colchones AISE Baobao, donde actúa como embajadora global, según publicó en su cuenta de Instagram. Anteriormente, en 2024, desfiló para la marca de moda local JNBY en Hangzhou y asistió a un evento en Shanghái con la marca deportiva Fila, propiedad de Anta Sports Products Ltd.

Desde inicios de 2023, ha visitado China regularmente por motivos laborales, combinando su faceta como modelo y conferencista. Asimismo, ha protagonizado campañas publicitarias, incluyendo el popular smartphone Find X6 Pro de Oppo, y colaborado con la marca de bolsos Oleada en una edición limitada. La modelo de 76 años ha ganado popularidad en redes sociales chinas como Xiaohongshu, donde cuenta con alrededor de 576 mil seguidores, generando miles de reacciones y comentarios positivos, recoge Biz News.

La edición de trajes de baño de Sports Illustrated en la que participó Maye Musk a los 70 años (Archivo) Sports Ilustrated

Su éxito en el país se disparó en 2020 con la publicación en chino de sus memorias, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, especialmente bien recibidas por el público femenino. En China, Maye es vista como un ejemplo de fortaleza y sabiduría maternal. Su relación con Elon Musk también refuerza su imagen como una figura moderna y tecnológica, algo que encaja perfectamente con las marcas que representa, según Olivia Plotnick, fundadora de la agencia de marketing Wai Social en Shanghái, declaró al medio.

“Maye Musk es un símbolo del ‘envejecimiento elegante’ y del empoderamiento. Su éxito como modelo y dietista en sus 70 años rompe con las percepciones tradicionales del envejecimiento”, destacó Plotnick. “Esto conecta profundamente con las mujeres de clase media emergente en China, quienes la ven como una inspiración”.

Maye Musk no solo es una aliada estratégica para las marcas chinas que buscan captar nuevos clientes, sino que también podría convertirse en un valioso activo de influencia para su hijo en un país donde Tesla ha invertido miles de millones de dólares. Esta relación, sin embargo, podría complicarse debido a la conexión de Elon Musk con Donald Trump, quien ha propuesto aranceles de hasta el 60% a productos chinos.

China: un mercado clave para los Musk

China representa un mercado clave para Tesla, donde fabrica casi la mitad de sus vehículos eléctricos. Elon Musk ha visitado el país en numerosas ocasiones y ha sido recibido por altos funcionarios chinos. A pesar de esto, Tesla enfrenta incertidumbre política y una competencia cada vez más feroz de marcas locales como BYD Co., que han logrado cifras récord de ventas. La fábrica de Tesla en Shanghái registró una caída en entregas en octubre, lo que podría complicar los objetivos de la compañía para 2024. Por otro lado, rivales como BYD y Geely Automotive Holdings Ltd. han tenido un desempeño destacado en el mercado local. Durante una reciente reunión con Joe Biden, el líder chino Xi Jinping destacó que un conflicto entre China y Estados Unidos no es inevitable.

El éxito de Maye Musk en el país se disparó en 2020 con la publicación en chino de sus memorias, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, especialmente bien recibidas por el público femenino (Instagram @mayemusk)

Desde que Trump ganó las elecciones a principios de noviembre, algunos usuarios en Xiaohongshu han comentado sobre los vínculos de Elon Musk con el próximo presidente de Estados Unidos, que formará parte del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

“Mientras Elon Musk recuerde que los chinos ayudaron a construir su fábrica y no permita que Trump cometa errores graves, los chinos seguirán apoyándolo”, escribió un usuario en dicha red social.

Maye Musk ya era una figura destacada en la moda mucho antes de brillar en el escenario social chino. Su carrera como modelo comenzó en su adolescencia en Sudáfrica y ha acompañado a su hijo a eventos como la Met Gala en Nueva York. También ha aparecido en portadas de revistas como Vogue y en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated a los 70 años.

Fuera de China, Maye cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y X, la red social propiedad de Elon Musk. Aunque estas plataformas están bloqueadas en el país, sigue publicando sobre sus visitas y comenta con frecuencia la cantidad de vehículos Tesla que ve en las carreteras chinas, finaliza Biz News.