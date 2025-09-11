Aumenta el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo

WASHINGTON (AP) — Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron a su nivel más alto en casi cuatro años la semana pasada, la última señal de que el mercado laboral se está debilitando.

El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana que terminó el 6 de septiembre aumentó en 27.000, alcanzando un total de 263.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es la cifra más alta de solicitudes desde la semana del 23 de octubre de 2021 y está muy por encima de las 231.000 que los economistas habían pronosticado.

Las solicitudes semanales de beneficios por desempleo se consideran un indicador de los despidos y, en su mayoría, se han mantenido en un rango históricamente bajo entre 200.000 y 250.000 desde que Estados Unidos comenzó a salir de la pandemia de COVID-19 hace casi cuatro años.

El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza parte de la volatilidad de semana a semana, aumentó en 9750, alcanzando un total de 240.500.

El número total de estadounidenses que cobraron beneficios por desempleo para la semana anterior al 30 de agosto se mantuvo sin cambios en 1,94 millones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.