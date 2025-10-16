Azulejos despiertan con paliza a los Marineros y ponen presión en la Serie de Campeonato de MLB

Los Azulejos de Toronto despertaron luego de perder los dos primeros partidos de la Serie de Campeonato y se impusieron este miércoles 13x4 sobre los Marineros de Seattle con un jonrón de tres carreras del mexicano Alejandro Kirk incluido.

Por tercera jornada consecutiva en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, fue el equipo visitante el que se quedó con la victoria.

"Hemos tenido muy buenos turnos, eso es todo", dijo George Springer, quien terminó el partido con tres imparables para los Azulejos.

"Vamos a ir paso a paso, ellos son un gran equipo y no hay otra forma de salir adelante en esta serie", añadió.

Kirk, de 26 años y nominado al Guante de Oro como receptor, suma tres cuadrangulares y siete carreras impulsadas en la postemporada 2025, convirtiéndose en el mexicano con mayor cantidad de remolcadas en postemporada.

"Hemos hecho un gran trabajo, luchamos en cada turno", comentó Kirk. "Buscaba algo en la zona de strike y gracias a Dios pude sacarla, todo el año trabajamos por esto".

Toronto se vio abajo en el marcador en la primera entrada luego de un vuelacercas de dos carreras del dominicano Julio Rodríguez. La respuesta de los Azulejos fue contundente al apuntar cinco rayitas en el quinto episodio.

Una lucha de poder a poder dejó como resultado ocho cuadrangulares entre los dos equipos.

Los bates canadienses despertaron en el momento justo y en agregado a las 13 carreras, apuntaron 18 imparables, números que superan ampliamente las cuatro carreras y ocho imparables de los dos primeros partidos.

"Es un gran momento conectar mi primer jonrón en postemporada", dijo el venezolano Andrés Giménez. "Fuimos agresivos y todos queríamos contribuir, esta noche estábamos listos desde el primer lanzamiento".

"Mañana es otro partido pero es muy distinto estar 2-1 que 3-0, seguiremos luchando", prometió Giménez.

Desde la lomita, los Azulejos contaron con el respaldo de Shane Bieber, quien lanzó seis entradas completas en las que permitió dos carreras y retiró a ocho por la vía del ponche.

Toronto da un paso más cerca del sueño de volver a la Serie Mundial, algo que no sucede desde la temporada 1993.

Pese al dominio de Toronto, la nota positiva para los locales fue el primer cuadrangular de la postemporada del mexicano Randy Arozarena.

Arozarena, de 30 años, rompió esta noche una racha de 107 turnos consecutivos sin disparar un cuadrangular.

Previo al inicio del partido, el legendario y miembro del Salón de la Fama, Randy Johnson, estuvo a cargo del ceremonial primer lanzamiento.

La serie continuará el jueves en el T-Mobile Park (Seattle), donde los Azulejos tendrán la oportunidad de igualar la serie, o los Marineros de ponerse a un juego de la Serie Mundial.

