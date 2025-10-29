Azulejos ganan 6 a 2 a Dodgers y empatan la Serie Mundial a dos triunfos por bando
Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 6x2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 6x2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron 2-2 el global de la Serie Mundial.
Los canadienses se recuperaron mejor del maratónico juego del lunes, que igualó el récord de 18 entradas en una final de las Grandes Ligas, y recuperaron todas sus opciones para lograr el primer título en 32 años.
El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, que ya no podrán conquistar el título ante su público en el quinto episodio del miércoles.
gbv/cl
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Qué pasará el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas: el objeto que la NASA sigue de cerca
- 2
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 27 al 31 de octubre
- 3
Está en Amazon por menos de US$25 mil: así es la casa prefabricada con estilo “Villa” y diseño personalizable
- 4
Quién es la ganadora del Miss USA que representará a EE.UU. en el Miss Universo 2025