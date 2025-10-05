Azulejos y Cerveceros reparten palizas en inicio de series divisionales de Grandes Ligas

Los Azulejos de Toronto le dieron una paliza 10x1 a los Yankees de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee hicieron lo propio con un 9x3 ante los Cachorros de Chicago, en el inicio este sábado de las series divisionales de las Grandes Ligas.

La figura de los canadienses fue el mexicano Alejandro Kirk, quien conectó un par de cuadrangulares con batazos al jardín izquierdo en el segundo y octavo innings.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. terminó la jornada con tres imparables y dos carreras impulsadas.

Por los Yankees, Aaron Judge conectó dos imparables, mientras que Giancarlo Stanton se fue en blanco en cuatro turnos.

Kevin Gausman (1-0) logró su primera victoria de la postemporada, mientras que el dominicano Luis Gil (0-1) sufrió su primera derrota al permitir dos carreras en 2,2 entradas.

El segundo juego de esta Serie Divisional, que se disputa al mejor de cinco partidos, se jugará el domingo nuevamente en el Rogers Centre en Toronto.

Cachorros muerden el polvo con Milwaukee

Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 9x3 sobre los Cachorros de Chicago en una jornada marcada por la solidez del dominicano Freddy Peralta desde la lomita y la lesión del venezolano Jackson Chourio.

Los de Milwaukee lideran 1-0 una Serie Divisional en la que parten como favoritos al obtener el mejor récord en las Grandes Ligas durante la temporada regular.

"Hemos disputado un gran partido", dijo el segunda base, Brice Turang. "Queríamos tener una presentación explosiva y lo logramos, ahora intentaremos seguir adelante".

Chourio, de 21 años, lideró una explosión ofensiva de los Cerveceros que derivó en ocho carreras en las primeras dos entradas; sin embargo, una lesión muscular lo obligó a salir del partido en el segundo inning.

Los tres hits y tres carreras impulsadas son el mejor registro del jardinero en un partido en su carrera en la postemporada.

Peralta, quien con sus nueve ponches igualó el récord en postemporada de los Cerveceros, salió del partido en la parte alta de la sexta entrada permitiendo cuatro hits y dos carreras.

El nacido en Moca, República Dominicana, fue ovacionado por los 42.678 aficionados que se dieron cita en el American Family Field (Milwaukee).

Por los Cachorros destacó Ian Happ, quien conectó su primer jonrón en postemporada desde el 30 de septiembre de 2020.

La línea final deja a Freddy Peralta (1-0) con la victoria, su primera en postemporada, mientras que Matthew Boyd (0-1) sufre la derrota.

El segundo partido entre Cerveceros y Cachorros se disputará el lunes en el American Family Field en Milwaukee.

str/ag/cl