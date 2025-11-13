Baja de ingresos hace caer las acciones de Disney

Disney obtuvo ingresos inferiores a los previstos en el cuarto trimestre del año fiscal, lo que provocó una fuerte caída de sus acciones.

La compañía reportó el jueves ingresos de US$22.500 millones (-0,5%), frente a los US$22.800 millones esperados por el mercado, en parte por los pobres resultados de sus películas.

Las acciones de la compañía caían más de un 4% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

La facturación de la división de producción de cine y televisión del grupo cayó un 26% interanual con unas pérdidas de US$52 millones.

La comedia "La guerra de los Rose" tuvo un rendimiento especialmente pobre en taquilla, y aunque la película de superhéroes "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" obtuvo unos resultados bastante buenos, quedó muy lejos de los éxitos "Deadpool & Wolverine" e "Intensamente 2", que habían impulsado a Disney en el mismo periodo de 2024.

El negocio del streaming avanzó un 8%, gracias a un aumento del 17% del número de suscriptores a su plataforma Hulu.

En el cuarto trimestre fiscal, que finalizó en septiembre, los beneficios de Disney aumentaron 39% en el ámbito del streaming.

Para el conjunto de la empresa, el beneficio neto ascendió a US$1.440 millones, más del doble que el año anterior.

El beneficio por acción alcanzó los US$1,11, más de los US$1,07 previstos por los analistas.

