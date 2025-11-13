Baja de ingresos hace caer las acciones de Disney
Disney obtuvo ingresos inferiores a los previstos en el cuarto trimestre del año fiscal, lo que provocó una fuerte caída...
- 1 minuto de lectura'
Disney obtuvo ingresos inferiores a los previstos en el cuarto trimestre del año fiscal, lo que provocó una fuerte caída de sus acciones.
La compañía reportó el jueves ingresos de US$22.500 millones (-0,5%), frente a los US$22.800 millones esperados por el mercado, en parte por los pobres resultados de sus películas.
Las acciones de la compañía caían más de un 4% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.
La facturación de la división de producción de cine y televisión del grupo cayó un 26% interanual con unas pérdidas de US$52 millones.
La comedia "La guerra de los Rose" tuvo un rendimiento especialmente pobre en taquilla, y aunque la película de superhéroes "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" obtuvo unos resultados bastante buenos, quedó muy lejos de los éxitos "Deadpool & Wolverine" e "Intensamente 2", que habían impulsado a Disney en el mismo periodo de 2024.
El negocio del streaming avanzó un 8%, gracias a un aumento del 17% del número de suscriptores a su plataforma Hulu.
En el cuarto trimestre fiscal, que finalizó en septiembre, los beneficios de Disney aumentaron 39% en el ámbito del streaming.
Para el conjunto de la empresa, el beneficio neto ascendió a US$1.440 millones, más del doble que el año anterior.
El beneficio por acción alcanzó los US$1,11, más de los US$1,07 previstos por los analistas.
tu/rl/dga/mel
- 1
Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas en su casa” con una de ellas
- 2
El camino a la fama de Angélica Vale: la mexicana que emigró a Estados Unidos y tiene una estrella en Hollywood
- 3
La increíble “lluvia de iguanas” en Florida: por qué caen de los árboles y qué dicen las autoridades
- 4
Las leyes de Texas que entran en vigor en 2026 y todo lo que los migrantes deben saber