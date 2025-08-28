Bajan las solicitudes del seguro por desempleo en EE.UU.

WASHINGTON (AP) — Menos estadounidenses solicitaron el seguro por desempleo la semana pasada, mientras los empleadores parecen estar reteniendo a sus trabajadores incluso cuando la economía se ha desacelerado.

Las solicitudes del seguro por desempleo para la semana que terminó el 23 de agosto cayeron en 5000, situándose en 229.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves.

Wall Street y la Reserva Federal están viendo de cerca el desempeño del mercado laboral, ya que los datos gubernamentales más recientes sugieren que la contratación se ha desacelerado drásticamente desde esta primavera. La creación de empleos ha promediado solo 35.000 al mes en los tres meses que terminaron en julio, apenas una cuarta parte de lo que eran hace un año.

Las solicitudes semanales del seguro por desempleo se consideran un indicador de los despidos y se han mantenido en un rango históricamente saludable entre 200.000 y 250.000 desde que Estados Unidos comenzó a salir de la pandemia de COVID-19 hace más de tres años.

Aunque los despidos son bajos, la contratación también se ha debilitado como parte de lo que muchos economistas describen como una economía de “no contratar, no despedir”. Aun así, la tasa de desempleo sigue siendo baja, en 4,2%.

El crecimiento se ha debilitado hasta ahora este año, ya que muchas empresas han reducido sus proyectos de expansión en medio de la incertidumbre que rodea los impactos de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump. El crecimiento se desaceleró a una tasa anual del 1,3% en la primera mitad del año, por debajo del 2,5% en 2024.

La lentitud en el mercado laboral es una razón clave por la que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló la semana pasada que el banco central podría reducir su tasa de interés clave en su próxima reunión del 16 al 17 de septiembre. Un recorte podría abaratar otros costos de endeudamiento en la economía, incluidas las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos comerciales.

El informe del Departamento de Trabajo también mostró que el promedio de cuatro semanas de las solicitudes, que suaviza algunas de las fluctuaciones semanales, aumentó en 2500, alcanzando 228.500.

El número total de estadounidenses que cobraron el seguro por desempleo para la semana anterior al 16 de agosto cayó en 7000, situándose en 1,95 millones, por debajo de un máximo de casi cuatro años alcanzado a principios de este mes. El número obstinadamente alto de personas que continúan cobrando la ayuda sugiere que, una vez sin trabajo, muchos estadounidenses tienen dificultades para encontrar nuevos empleos.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.