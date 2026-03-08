Barril de petróleo WTI supera los US$100 en medio de la guerra con Irán

El barril de petróleo WTI, referencia estadounidense del mercado, superó el domingo los 100 dólares, un precio que no se veía desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Medio Oriente.

Sobre las 22H40 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril había aumentado un 17,87% hasta 107,14 dólares. Después alcanzó los 111,24 dólares para luego retroceder ligeramente.

Desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el WTI se ha apreciado un 60%, algo nunca antes visto en un periodo tan corto.

La invasión de Rusia a Ucrania, que disparó el precio del barril hasta 130,50 dólares a comienzos de marzo de 2022, no provocó un movimiento tan fuerte de los precios.

En el noveno día del conflicto, que se inició el 28 de febrero, el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% de la producción global de crudo, permanece casi quieto, un bloqueo susceptible de perturbar gravemente el mercado del oro negro.

Actualmente, Washington trabaja con navieros que desean mover sus petroleros fuera del golfo Pérsico, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, el domingo en CBS.

"En las primeras etapas (...) estos barcos seguramente estarán bajo protección militar de Estados Unidos" mientras transitan por el estrecho, afirmó el funcionario. Agregó que espera que el tráfico regrese a la normalidad "en un futuro relativamente cercano".

Según Wright, las cotizaciones "No deberían aumentar mucho más, porque el mundo está muy bien abastecido de petróleo. No hay una escasez de energía en el hemisferio occidental".

También dijo que Estados Unidos no planea atacar la infraestructura energética de Irán, después de que Israel bombardeara cuatro depósitos de crudo y un sitio logístico en Teherán y sus alrededores.