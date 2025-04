Bears acuerdan extensión de tres años y 40 millones con Kyler Gordon, según fuente de AP

CHICAGO (AP) — Los Bears de Chicago acordaron una extensión de contrato de tres años y 40 millones de dólares con el defensive back Kyler Gordon, según una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press el domingo por la noche bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado. ESPN fue el primero en informar sobre el trato.

Gordon, de 25 años, tiene garantizados 31,25 millones de dólares bajo la extensión.

Gordon fue seleccionado por Chicago en la segunda ronda del draft de 2022 procedente de Washington. Apareció en un máximo de 15 juegos la temporada pasada, terminando con cinco pases desviados y un balón suelto forzado.

La extensión de Gordon es el último movimiento en una temporada baja activa para los Bears después de que terminaron 5-12 el año pasado.

Ben Johnson fue contratado como entrenador en jefe en enero. Chicago reforzó su línea ofensiva al firmar al centro Drew Dalman en la agencia libre y al intercambiar por los guardias Joe Thuney y Jonah Jackson. También mejoró su línea defensiva al firmar a Grady Jarrett y Dayo Odeyingbo.

Los Bears tienen la selección número 10 en el próximo draft de la NFL.

Gordon tuvo tres intercepciones durante su año de novato. Interceptó dos balones más durante su segunda temporada en 2023.

Gordon es parte de una secundaria de Chicago que también incluye a los esquineros Jaylon Johnson y Tyrique Stevenson, junto con los profundos Kevin Byard y Jaquan Brisker. Johnson acordó una extensión de contrato de cuatro años y 76 millones en marzo de 2024.