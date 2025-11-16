Bears mejoran a 7-3 al vencer a Vikings con gol de campo tras regreso de kickoff clave de Duvernay

MINNEAPOLIS (AP) — El regreso de kickoff de 56 yardas de Devin Duvernay en el último minuto para Chicago preparó a Cairo Santos para su cuarto gol de campo del juego, uno de 48 yardas cuando el tiempo expiró, para llevar a los Bears a superar 19-17 a Minnesota después de que los Vikings anotaran el touchdown de la ventaja con 50 segundos restantes.

Después de que J.J. McCarthy terminara otra actuación errática con cinco pases completos consecutivos que culminaron con un pase de anotación de 15 yardas a Jordan Addison, Duvernay respondió para los Bears (7-3) después de casi desperdiciar una ventaja de 13 puntos que tenían al entrar en el último cuarto.

Santos compensó su fallo en un intento de 45 yardas con 8:08 restantes al acertar la patada ganadora después de una carrera crítica de siete yardas de D'Andre Swift, quien tuvo 21 acarreos para 90 yardas, empujando el balón a una distancia más segura.

McCarthy, quien jugó con una venda en su mano de lanzar después de lastimarse al golpear un casco en un lanzamiento en el juego anterior, terminó posesiones consecutivas del segundo cuarto con intercepciones y tuvo una alarmante cantidad de pases fuera de objetivo. Completó 16 de 32 envíos para 150 yardas y un índice de pasador de 47,7 en la quinta apertura de su carrera.

Caleb Williams, quien fue seleccionado por los Bears nueve posiciones antes que McCarthy el año pasado y está mucho más avanzado en su desarrollo bajo el nuevo entrenador Ben Johnson, tuvo uno de sus juegos menos efectivos esta temporada al completar 16 de 32 para 193 yardas y correr cuatro veces para 26 yardas.

La defensiva mantuvo a los Vikings (4-6) en el juego todo el tiempo, limitando a los Bears a siete de 18 conversiones en tercera oportunidad, pero la última posesión comenzó demasiado profunda en su territorio para evitar los puntos.

El novato Kyle Monangai anotó su tercer touchdown por tierra en cinco juegos para culminar una serie de 15 jugadas y 74 yardas que puso a los Bears al frente al final del segundo cuarto después de tres despejes consecutivos para comenzar.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes