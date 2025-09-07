Bell conecta jonrón y Nacionales remontan en la novena para vencer 6-3 a Cachorros

CHICAGO (AP) — El bateador emergente Josh Bell conectó un jonrón de tres carreras y los Nacionales de Washington remontaron con cinco carreras en la novena entrada ante el cerrador venezolano de los Cachorros, Daniel Palencia, para vencer el domingo 6-3 a Chicago.

Colin Rea permitió una carrera en tres hits y ponchó a seis en cinco entradas y un tercio, entrando después de que el abridor Drew Pomeranz lanzara un primer inning perfecto.

Washington se llevó el partido decisivo de la serie de tres juegos para su quinta victoria en seis encuentros. Los Cachorros cayeron a siete juegos y medio detrás del primer lugar Milwaukee en la División Central de la Liga Nacional.

Mason Thompson (1-0) lanzó la octava, llevándose la victoria a pesar de permitir una carrera y dos hits. El dominicano José Ferrer trabajó la novena para su séptimo salvamento.

El abridor de los Nacionales, Andrew Álvarez, cedió dos carreras en tres hits y tres bases por bolas en su segunda aparición en su carrera.

Los ex toleteros de los Cachorros, Sammy Sosa y Derrek Lee, quienes fueron inducidos al salón de la fama del equipo durante el fin de semana, fueron homenajeados con una ceremonia previa al juego.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.