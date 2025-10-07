Bengals adquieren a Joe Flacco de los Browns en un intercambio que incluye selecciones de draft
CINCINNATI (AP) — Joe Flacco se queda en Ohio pero se dirige a los Bengals de Cincinnati.
Los Bengals adquirieron al veterano quarterback de los Browns de Cleveland junto con una selección de sexta ronda del draft de 2026 el martes a cambio de una selección de quinta ronda para la próxima temporada.
Flacco, de 40 años, le ofrece a Cincinnati otra opción. Jake Browning ha tenido dificultades desde que reemplazó a Joe Burrow, quien está fuera debido a una lesión en el dedo del pie sufrida en la Semana 2.
Flacco comenzó los primeros cuatro juegos para los Browns esta temporada, completando 93 de 160 pases para 815 yardas y dos touchdowns con seis intercepciones.
El novato Dillon Gabriel reemplazó a Flacco en la alineación titular. El novato Shedeur Sanders ahora asciende al puesto de suplente.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
