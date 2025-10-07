LA NACION

Bengals adquieren a Joe Flacco de los Browns en un intercambio que incluye selecciones de draft

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bengals adquieren a Joe Flacco de los Browns en un intercambio que incluye selecciones de draft
Bengals adquieren a Joe Flacco de los Browns en un intercambio que incluye selecciones de draftPaul Sancya - AP

CINCINNATI (AP) — Joe Flacco se queda en Ohio pero se dirige a los Bengals de Cincinnati.

Los Bengals adquirieron al veterano quarterback de los Browns de Cleveland junto con una selección de sexta ronda del draft de 2026 el martes a cambio de una selección de quinta ronda para la próxima temporada.

Flacco, de 40 años, le ofrece a Cincinnati otra opción. Jake Browning ha tenido dificultades desde que reemplazó a Joe Burrow, quien está fuera debido a una lesión en el dedo del pie sufrida en la Semana 2.

Flacco comenzó los primeros cuatro juegos para los Browns esta temporada, completando 93 de 160 pases para 815 yardas y dos touchdowns con seis intercepciones.

El novato Dillon Gabriel reemplazó a Flacco en la alineación titular. El novato Shedeur Sanders ahora asciende al puesto de suplente.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este lunes 6 de octubre
    1

    Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este lunes 6 de octubre

  2. Pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado
    2

    En Texas: pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado

  3. Buenas noticias para los trabajadores: ya entró en vigor el nuevo salario mínimo
    3

    Buenas noticias para los trabajadores de Florida: ya entró en vigor el nuevo salario mínimo

  4. Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo
    4

    ¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas

Cargando banners ...