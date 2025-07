Bengals enfrenta incertidumbre con Hendrickson y Stewart antes del inicio del campamento

CINCINNATI (AP) — El entrenador Zac Taylor espera que Trey Hendrickson y Shemar Stewart sean sus alas defensivas titulares cuando los Bengals inicien la temporada el 7 de septiembre en Cleveland.

Sin embargo, las probabilidades de que ambos jugadores estén en el campo cuando comiencen las prácticas del campamento de entrenamiento el miércoles son escasas.

Stewart, la 17ma selección general en el draft de abril, no se presentó con el resto de los novatos de Cincinnati el sábado. Se espera que los veteranos de los Bengals, incluido Hendrickson, se presenten el martes.

Taylor comentó que habló con Hendrickson hace un par de días, pero no estaba seguro de si lo vería esta semana.

Hendrickson fue seleccionado All-Pro la temporada pasada después de liderar la liga con 17,5 capturas. No asistió al minicampamento obligatorio del mes pasado, pero hizo una aparición durante un entrenamiento de temporada baja en mayo para expresar su frustración por las negociaciones.

El veterano busca una extensión a largo plazo con una cantidad de dinero garantizado que iguale lo que ganan los mejores cazamariscales de la liga. Está programado para ganar US$15,8 millones en salario base y tiene un número de tope salarial de US$18,7 millones.

Los Bengals y Stewart están estancados en la elaboración del contrato que podría potencialmente anular futuras garantías si hay incidentes fuera del campo.

Otros equipos han tenido ese lenguaje, pero esta es la primera vez que Cincinnati intenta incluir esa disposición con una selección de primera ronda.

El director de personal de jugadores Duke Tobin habló con el jugador, quien es la única selección de primera ronda que no ha firmado su contrato de novato.

Ambas partes han estado en desacuerdo desde que Stewart fue seleccionado el 24 de abril. Stewart no firmó una exención de lesiones para practicar con sus compañeros durante los entrenamientos de temporada baja mientras aún no había firmado, un movimiento raro para un jugador novato.

Tobin intentó desviar la culpa al agente de Stewart, Zac Hiller quien en un mensaje de texto a The Associated Press señaló: “Duke Tobin no ha tenido participación en esta negociación. Parece estar por encima de su nivel salarial”.

El coordinador defensivo Al Golden espera ver a ambos jugadores lo antes posible. Los Bengals (9-8 la temporada pasada) terminaron en el puesto 25 en la liga en defensiva total (348,3 yardas permitidas por juego) y perdieron cuatro juegos la temporada pasada en los que anotaron al menos 30 puntos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.