Biden dice que aliados de EEUU temen un "desastre" con una nueva presidencia de Trump

El presidente Joe Biden ha afirmado este jueves que los aliados europeos de Estados Unidos temen un "desastre" con un nuevo mandato del republicano Donald Trump.

"Los aliados europeos" no están diciendo "Joe, no seas candidato", dijo en una rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN. "Lo que les oigo decir es 'tienes que ganar, no puedes dejar que este tipo avance. Sería un desastre'".

