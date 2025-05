Biden dice sentirse “bien” y “optimista” tras diagnóstico de cáncer

El expresidente estadounidense Joe Biden dijo a la prensa el viernes que se sentía "bien" y "optimista" sobre el futuro, en sus primeras declaraciones públicas desde que reveló que padecía un tipo agresivo de cáncer de próstata.

"Bueno, el pronóstico es bueno. Estamos trabajando en todo. Estamos avanzando. Así que me siento bien", dijo Biden, de 82 años, luego de un evento en Delaware.

La oficina de Biden anunció a principios de este mes que Biden padece cáncer de próstata evaluado con 9 sobre 10 en la escala Gleason, que mide la agresividad de la enfermedad.

"La expectativa es que vamos a poder superar esto", afirmó Biden.

"No está en ningún órgano, mis huesos están fuertes, no ha penetrado. Así que me siento bien", agregó.

La salud mental y física del expresidente fue un tema dominante en las elecciones de 2024.

Cuando la oficina de Biden anunció su diagnóstico, indicó que el cáncer se había extendido a los huesos.

Sin embargo, Biden declaró a la prensa que es "optimista sobre el diagnóstico" y que está trabajando con "uno de los mejores cirujanos del mundo".

La disputa política por la candidatura fallida de Biden se convirtió en escándalo con la publicación del libro "Original Sin" ("Pecado Original"), que acusa a la Casa Blanca de estar al tanto del deterioro cognitivo del expresidente mientras ocupaba el cargo.

Sobre los señalamientos de los autores del libro, Jake Tapper, de CNN, y Alex Thompson, de Axios, Biden respondió con sarcasmo: "Soy un incompetente mental y no puedo caminar".

