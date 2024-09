Biden pide a partes beligerantes en Sudán retomar diálogos para terminar la guerra

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el martes a las partes beligerantes en Sudán que "reanuden" las conversaciones de paz y faciliten el acceso de la ayuda humanitaria, en uno de sus comentarios más directos sobre el mortífero conflicto del país africano.

"Hago un llamado a los beligerantes responsables del sufrimiento de los sudaneses -las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las (paramilitares) Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- para que retiren sus tropas, faciliten el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria y reanuden las negociaciones para poner fin a esta guerra", declaró el mandatario en un comunicado.

"Que quede claro: Estados Unidos no abandonará nuestro compromiso con el pueblo de Sudán, que merece libertad, paz y justicia", añadió.

La guerra de Sudán comenzó en abril de 2023 y ya ha causado la muerte a decenas de miles de personas, con algunas estimaciones de hasta 150.000 víctimas, según el enviado de Washington Tom Perriello.

En agosto, los mediadores estadounidenses lanzaron un nuevo intento de negociar el fin de los combates, pero aunque los líderes de FAR asistieron en Suiza, el ejército no estaba satisfecho con el formato y no se unió, aunque sus representantes mantuvieron contacto telefónico.

En los últimos meses, Biden, cuyo mandato finaliza en enero, ha impulsado una diplomacia de mayor calado en el conflicto de Sudán, con la esperanza de lograr avances en la devastadora guerra, que se ha convertido en una crisis humanitaria.

En su declaración, el presidente estadounidense se mostró especialmente preocupado por la ciudad de El Fasher, una de las cinco capitales de estado de la región sudanesa de Darfur, bombardeada por las FAR desde mayo.

El sangriento conflicto enfrenta a esos paramilitares, dirigidos por Mohamed Hamdan Daglo, con las fuerzas armadas, encabezadas por el general Abdel Fattah al-Burhan.

Según Naciones Unidas, Sudán se enfrenta a la mayor crisis de desplazados internos del mundo, con más de 10 millones de personas obligadas a huir internamente o al extranjero.

mdz/ube/cjc/arm

LA NACION