Bielsa aplaude el triunfo "a la uruguaya" ante Brasil

Marcelo Bielsa, uno de los mayores defensores del fútbol de ataque, hizo un reconocimiento a sus pupilos de la selección de Uruguay por el dramático triunfo el sábado ante Brasil en los cuartos de final de la Copa América 2024.

En la conferencia de prensa postpartido, el técnico argentino también estimó que el defensa del Barcelona Ronald Araújo, sustituido a la media hora, sufre una lesión muscular.

Con empate a cero, la Celeste sufrió la expulsión del defensa Nahitan Nández en el minuto 73, tras lo cual se centró en llegar viva a a la tanda de los penales, en la que superó a Brasil por 4-2.

"Aferrarse a un resultado como lo hicimos hoy denota un perfil del fútbol uruguayo", dijo Bielsa en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Estados Unidos).

"Son los jugadores los que le dan perfil", subrayó. "A mí me seduce más atacar que defender, pero tengo que valorar que en un partido cerrado creamos una situación más que el rival, defendimos bien y jugamos 15 minutos con un jugador menos, que a este nivel se nota mucho".

"Si me preguntan si estoy conforme con haber creado tres situaciones de gol en 90 minutos, no, no lo estoy. Pero el rival tuvo dos", recalcó. "Hoy superamos a Brasil en segmentos del juego y fuimos superados en otros".

Tras la expulsión de Nández, "la decisión claramente fue que el partido terminara cero a cero", reconoció. "Y luego tuvimos mucha calma y serenidad para afrontar los penales".

El 'Loco' Bielsa también se refirió a la lesión de Araújo, el patrón de su defensa.

"Lo de Araújo sí es una lesión muscular. Creo que se va a confirmar mañana o cuando le hagan los estudios", auguró.

También alabó el nivel de Colombia, su rival en semifinales el miércoles.

"El partido ante Colombia será tan exigente como el de hoy porque es un equipo que viene evolucionando muchísimo partido a partido", describió. "Como Brasil, tiene delanteros importantes en cada posición, pero confiamos en poder jugar en un plano de igualdad con cualquier rival".

Gbv/ma

LA NACION