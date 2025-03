Bills tienen dos nuevos agentes libres con suspensiones de seis partidos por consumo de sustancias

ORCHARD PARK, N.Y. (AP) — Los Bills de Buffalo comenzarán la temporada sin dos nuevas incorporaciones en la línea defensiva tras enterarse de que Larry Ogunjobi y Michael Hoecht enfrentan sendas suspensiones de seis partidos por violar la política de sustancias prohibidas de la NFL, anunció el gerente general Brandon Beane el viernes.

“No es ideal tener a dos chicos en esa situación, pero ambos nunca han tenido problemas fuera del campo”, dijo Beane. “Es una lección dura sobre de dónde obtienes tus suplementos o lo que haya pasado”.

Lo que haya sucedido está obstaculizando repentinamente la línea renovada de los Bills, ya que se espera que Ogunjobi y Hoecht no estén disponibles para jugar hasta la semana siete. Según las reglas de la NFL, los dos jugadores no serían excluidos de las instalaciones del equipo durante las primeras cuatro semanas, antes de poder comenzar a practicar.

Beane dijo que el equipo estaba al tanto de la prueba positiva de Hoecht antes de acordar firmar al híbrido liniero defensivo/linebacker con un contrato de tres años y 24 millones de dólares el lunes.

Hoecht asumió la responsabilidad al revelar que dio positivo por testosterona, que, según dijo, le fue suministrada por su entrenador desde hace mucho tiempo.

“Al final, no estoy enojado con nadie más que conmigo mismo. Me volví complaciente. Confié en alguien en quien no debí haber confiado”, dijo Hoecht, quien pasó sus primeras cuatro temporadas con los Rams de Los Ángeles. “Fue un error. Fue imprudente. Y, en última instancia, es mi responsabilidad”.

En cuanto a Ogunjobi, quien firmó un contrato de un año con ocho millones de dólares garantizados, Beane dijo que el jugador reveló que acababa de recibir el aviso de haber dado positivo al llegar a Buffalo el jueves para firmar un contrato que las dos partes habían acordado el martes. El jugador de 30 años no tiene antecedentes de pruebas positivas y, la temporada pasada, fue el nominado de los Pittsburgh Steelers para el premio Walter Payton al Hombre del Año.

“Fue una situación en la que realmente no sé qué fue. Pero creo que fue un suplemento contaminado que tomé”, dijo Ogunjobi. “Pero entiendo a la liga, tenemos la obligación de entender qué ponemos en nuestro cuerpo, y asumo toda la responsabilidad por eso”.

Beane elogió a Ogunjobi por ser honesto incluso antes de que se haya probado la muestra B del jugador, al tiempo que agregó que no es ideal tener a dos jugadores enfrentando suspensiones al inicio de la temporada.

Beane dijo que los Bills habrían pasado de apuntar al jugador de octavo año en la agencia libre si hubieran sabido de la prueba positiva.

Beane comentó que había poco margen de maniobra más que honrar el acuerdo, en parte porque el mercado de tackles defensivos ya se está agotando y Ogunjobi aún puede desempeñar un papel en el equipo para cerrar la temporada.

Al firmar formalmente su contrato el viernes, Ogunjobi dijo que fue notificado de la prueba positiva al mismo tiempo que sus representantes habían acordado el trato con Buffalo.

“La organización lo manejó magistralmente. Me recibieron con los brazos abiertos. Entendieron la situación”, dijo Ogunjobi. “Y no podría estar más emocionado de salir al campo y apoyar a mi equipo y a esta organización cuando se levante mi suspensión”.

Ogunjobi pasó sus primeras cuatro temporadas en la NFL con Cleveland, otra con Cincinnati y las últimas tres en Pittsburgh.

El joven de 27 años, Hoecht, dijo que se enteró de la prueba positiva tres semanas después del inicio de la temporada baja, y la calificó como “el punto más bajo de toda mi vida”.

“Fue imprudente. Es completamente mi responsabilidad”, dijo Hoecht. “Y es algo que tendré que asumir, algo de lo que saldré mejor y usaré como motivación y combustible”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.