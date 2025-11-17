Blake Butera consiguió su primer trabajo como manager de Nacionales en MLB el día que fue papá

WASHINGTON (AP) — Blake Butera nunca olvidará el día en que aceptó el trabajo como manager de los Nacionales de Washington. Eso se debe a que fue el mismo día en que su esposa, Caroline, dio a luz a su primera hija, Blair.

"Fue un trabajo de parto largo, y el hecho de que ella me esté hablando sobre esta oportunidad de trabajo mientras está acostada en la cama del hospital, yo estaba como, 'Concéntrate en Blair, ¿verdad?'", expresó Butera el lunes durante su conferencia de prensa de presentación en el Nationals Park, dos semanas y media después de ese gran día. "Fue un torbellino".

Butera, de 33 años, se sentó junto al nuevo presidente de operaciones de béisbol, Paul Toboni, de 35 años. Reemplazaron al capitán Dave Martinez y al presidente y gerente general Mike Rizzo, quienes están en sus 60 años y fueron despedidos en julio con los Nacionales sumidos en su sexta temporada consecutiva con récord perdedor desde que ganaron la Serie Mundial en 2019.

"Una de las cosas en las que más pensé es que esto no se trata solo de (mí) o de la organización de los Nacionales eligiendo a Blake", comentó Toboni. "Es como (nosotros) queremos que Blake se sienta realmente bien con la decisión que está tomando, uniéndose a esta organización. Fue realmente genial conocer más a Blake como persona, en lugar de solo la mente del béisbol".

Butera no solo no tiene experiencia en juegos de las Grandes Ligas, sus únicas experiencias previas como manager fueron en las ligas menores bajas con los Rays de Tampa Bay, obteniendo su primer trabajo en ese rol a los 25 años. Se convirtió en el director senior de desarrollo de jugadores de los Rays en 2023, el puesto que dejó para unirse a Toboni en Washington.

Butera dijo que una recomendación del receptor del Salón de la Fama Mike Piazza llamó la atención de Toboni.

Butera trabajó como entrenador de banca cuando Piazza dirigió a Italia durante el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Pero Piazza le dio a Butera responsabilidades adicionales.

"Básicamente me dijo que él estaba allí para hacer todos los medios y dar los discursos", comentó Butera. "En términos de gestión en el juego, él dijo: 'Tú manejas eso', lo cual es una oportunidad bastante genial. Alguien con su trayectoria, y en ese escenario, simplemente dejar de lado su ego para este joven y decir 'Oye, todo tuyo'. Fue algo bastante especial".

Butera también dijo que fue asegurado por Terry Francona, un dos veces campeón de la Serie Mundial y tres veces Manager del Año de la Liga Americana, que podría tener éxito en su primer trabajo en las Grandes Ligas.

"Terry Francona se acercó y (dijo): 'Esto me recuerda mucho a cuando entrevisté para mi primer trabajo como manager con los Filis, cuando no pensé que iba a suceder'", recordó Butera. "Así que él dijo: 'Solo sé tú mismo. Sé quien eres. No lo finjas. Hay una razón por la que continúan hablando contigo'".

Butera dijo que contactó al menos a 20 jugadores actuales de los Nacionales y ha quedado impresionado por su urgencia de mejorar en el campo. Dijo que su objetivo es formar un equipo fundamentalmente sólido basado en el carácter y la responsabilidad.

