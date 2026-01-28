Bloquean temporalmente expulsión del niño de cinco años detenido por inmigración en EEUU

Un juez bloqueó temporalmente la expulsión de Estados Unidos de un niño de cinco años que fue detenido junto a su padre la semana pasada en Minesota por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian Conejo Arias, dos solicitantes de asilo originarios de Ecuador, fueron detenidos el 20 de enero y su caso se convirtió en un símbolo de la indignación de los manifestantes, que denuncian los métodos de la policía migratoria como brutales.

Cualquier "expulsión o traslado" del niño y su padre queda prohibida "hasta nueva orden (...) mientras impugnen su detención", decidió el lunes el juez Fred Biery del tribunal federal de San Antonio, en Texas, donde están detenidos.

Las fotografías del momento de la detención se volvieron virales: el menor con una chaqueta a cuadros y un gorro azul de lana, mientras un agente del ICE lo sujeta por su mochila de Spiderman.

Hay versiones encontradas sobre las acciones de los miembros del ICE en este caso: Washington alega que el padre huyó y dejó al niño solo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, explicó que los agentes buscaron protegerlo después de que su padre "escapara" de una redada.

"¿Se supone que deberían dejar que un niño de cinco años se muera de frío?", cuestionó Vance.

Por otro lado, autoridades escolares sostienen que el menor fue usado como "carnada" para golpear en la puerta de su casa familiar e intentar que salieran otras personas, incluyendo su madre embarazada.

La cancillería ecuatoriana confirmó que Conejo y su padre están en un Centro de Procesamiento de Inmigración en Texas.

"Un niño de cinco años en realidad no cometió ningún delito (...) están abusando de la gente migrante", le dijo el pasado viernes a CNN el tío del menor, Luis Conejo.

El presidente Donald Trump anunció el martes que "desescalará un poco" la situación en Minesota tras la llegada a ese estado de su asesor Tom Homan, enviado para desactivar las tensiones en torno a la operación antiinmigración.

Las protestas se reavivaron con la muerte en las últimas semanas de los manifestantes Alex Pretti y Renee Good, abatidos por disparos de agentes federales.