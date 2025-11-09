Blue Origin se prepara para el segundo lanzamiento de su cohete

New Glenn, el cohete espacial de la empresa espacial Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, tiene previsto despegar este domingo para realizar su segunda misión, un paso más en la carrera aeroespacial contra la compañía de Elon Musk, SpaceX.

El aparato, de 98 metros de altura, debe propulsar la nave espacial ESCAPADE, de la NASA, con destino a Marte para estudiar la historia climática del planeta y preparar el camino para una eventual misión tripulada.

Este lanzamiento servirá para saber también si el cohete de Blue Origin puede volver intacto a tierra.

El despegue está previsto entre las 19:45 y las 21:13 GMT.

En caso de que no se pueda realizar el lanzamiento por el clima o por problemas técnicos, volver a programarlo será complicado por el cierre parcial del gobierno federal estadounidense.

La Administración Federal de Aviación va a reducir a partir del lunes los despegues de cohetes comerciales para descongestionar el tráfico aéreo.

La primera prueba del New Glenn se consideró un éxito, ya que consiguió poner en órbita su carga. Sin embargo, la empresa no consiguió recuperar el propulsor.

SpaceX sí ha conseguido recuperar un cohete tras realizar su misión.

mdo-cha/bgs/dga/val