BM nombra a Susana Cordeiro como vicepresidenta para América Latina y el Caribe
El Banco Mundial anunció este lunes el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra, exresponsable de la oficina brasileña de estadística, como nueva vicepresidenta para América Latina y el Caribe.
Cordeiro Guerra es la primera mujer que dirige la vicepresidencia del BM para la región, con responsabilidad sobre un portafolio de operaciones de unos US$41.500 millones en 31 países, señaló el comunicado.
"Mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza", explicó la alta funcionaria, citada en el comunicado.
Cordeiro Guerra fue directora de la oficina brasileña de estadísticas entre 2019 y 2021 y luego pasó a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM celebran sus asambleas semestrales entre el 13 y el 18 de octubre en Washington.
