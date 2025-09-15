LA NACION

BM nombra a Susana Cordeiro como vicepresidenta para América Latina y el Caribe

El Banco Mundial anunció este lunes el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra, ex responsable de la

El Banco Mundial anunció este lunes el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra, exresponsable de la oficina brasileña de estadística, como nueva vicepresidenta para América Latina y el Caribe.

Cordeiro Guerra es la primera mujer que dirige la vicepresidencia del BM para la región, con responsabilidad sobre un portafolio de operaciones de unos US$41.500 millones en 31 países, señaló el comunicado.

"Mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza", explicó la alta funcionaria, citada en el comunicado.

Cordeiro Guerra fue directora de la oficina brasileña de estadísticas entre 2019 y 2021 y luego pasó a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM celebran sus asambleas semestrales entre el 13 y el 18 de octubre en Washington.

