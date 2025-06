Boca sueña con avanzar a octavos del Mundial con una ayuda del Bayern

Con fe en la carambola, Boca Juniors necesita golear este martes a Auckland City y que el Bayern de Múnich le eche también una mano para avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El boleto sería el mejor regalo de cumpleaños en un día de grandes aniversarios. La exfigura del fútbol argentino Juan Román Riquelme, ahora presidente de Boca, cumplió el martes 47 años y el astro Lionel Messi llegó a los 38.

Messi puede festejar con los deberes cumplidos, ya que su Inter Miami selló el lunes la clasificación a los octavos, la única de los tres equipos de la MLS que disputaron el torneo.

La celebración no fue completa porque el Inter Miami dejó escapar una ventaja de dos goles ante Palmeiras y acabó empatando 2-2, resignándose a un indeseado cruce con uno de los exequipos de Messi, el poderoso París Saint-Germain.

Boca no tendrá el lujo de hacer cábalas sobre su siguiente rival.

Su único objetivo es golear al semiamateur Auckland City en Nashville (Tennessee) y confiar en que el Bayern derrote al Benfica en Charlotte (Carolina del Norte), en partidos simultáneos que arrancan a las 19H00 GMT. El gigante alemán llega a esta última fecha en el liderato del Grupo C, con seis puntos, que mantendría si empata como mínimo con el equipo portugués, segundo con cuatro unidades. Boca tiene un punto y una diferencia de goles en contra con el Benfica de siete dianas, mientras el neozelandés Auckland City, que ha encajado 16 tantos en sus dos primeras apariciones, está eliminado con el casillero en cero. - "Nos concentramos en lo nuestro" - Aunque el grupo se antojaba desafiante desde el inicio, en el cuartel general de Boca lamentan haber llegado a esta situación después de la buena imagen dejada en las dos primeras fechas. El Xeneize desperdició una ventaja de dos goles frente a Benfica (2-2) y luego dio la cara ante el Bayern en una derrota 2-1 en la tuvo el empate en la mano hasta los últimos minutos. "Nosotros buscaremos lo nuestro y luego veremos lo demás, nos concentramos en lo nuestro y nada más", dijo el veterano Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, sobre esta trepidante última fecha. Russo confía en recuperar para la batalla al veterano delantero uruguayo Edinson Cavani, de 38 años, tras las molestias musculares que lo marginaron de los dos primeros partidos, pero no podrá contar con el defensa Ayrton Costa, quien según reportes sufrió un desgarro, además de Nicolás Figal y Ander Herrera, que cumplirán la segunda de cuatro fechas de suspensión. - Chelsea por el boleto - En caso de lograr la gesta, Boca se mediría en octavos con el Flamengo, que tiene asegurado el primer lugar del Grupo D, que también concluye este martes. El equipo que dirige el prometedor entrenador Filipe Luís, que suma seis puntos, tratará de alargar su gran momento de forma en su choque ante el decepcionante Los Angeles FC (LAFC), último sin unidades, en Orlando (Florida). Flamengo ya no puede ceder el primer puesto al Chelsea ni al Espérance de Túnez (ambos con tres puntos), ya que les ganó a los dos y el primer criterio de desempate es el resultado en los enfrentamientos directos. Al Chelsea, de su lado, le basta con un empate frente al Espérance en Filadelfia (Pensilvania) para avanzar y su timonel, Enzo Maresca, no admite un gramo de relajación en su plantel. "Seguro que va a ser un partido difícil", recalcó el italiano respecto a su rival, el equipo más laureado de Túnez y cuatro veces ganador de la Liga de Campeones de África. Ambos juegos arrancarán a la 01H00 GMT del miércoles. gbv/ma