Boeing llega a un acuerdo con demandante en juicio por accidente del 737 MAX

Boeing llegó a un acuerdo en una de las dos demandas del juicio que se celebra esta semana en Chicago por el accidente del 737 MAX ocurrido en 2019, en el que murieron 157 personas, informaron este miércoles los abogados.

Se trata del primer juicio civil sobre el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines en marzo de 2019, que estaba programado para comenzar después de la selección del jurado el martes.

Sin embargo, las declaraciones iniciales se retrasaron después de que el abogado de los demandantes, Robert Clifford, anunciara que uno de sus clientes llegó a un acuerdo con el fabricante aeronáutico Boeing.

"Nuestros clientes están muy agradecidos con el tribunal por permitirles usar sus recursos para lograr la justicia que requerían", dijo Clifford, quien agregó que el monto del acuerdo es confidencial.

Los demandantes que llegaron al acuerdo son familiares de Mercy Ndivo, nacida en Kenia, quien murió en el accidente a los 28 años junto con su esposo.

El padre de Ndivo, Frederick Ndivo, se acercó al juez federal Jorge Alonso y expresó su gratitud.

"Estamos muy agradecidos", dijo Ndivo en el tribunal. "Deseamos que el sistema legal de Estados Unidos continúe defendiendo los derechos de las personas... el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

Las demandas se derivan del accidente del 10 de marzo de 2019, cuando un avión Boeing 737 MAX se estrelló seis minutos después de despegar de Adís Abeba hacia Nairobi.

Los familiares de 155 víctimas presentaron demandas entre abril de 2019 y marzo de 2021.

El litigio se centra en cómo calcular los daños monetarios que Boeing debe a los demandantes.

El caso pendiente en la corte involucra a los familiares de Shikha Garg, de 36 años, de Nueva Delhi. Garg viajaba a Nairobi para una asamblea ambiental de la ONU.

