Bombardeos en Nigeria y religiosidad agresiva: el espíritu navideño de Trump

Al lanzar ataques contra yihadistas en Nigeria el día de Navidad, el presidente Donald Trump confirmó el giro del gobierno de Estados Unidos hacia un nacionalismo cristiano asumido y una religiosidad agresiva.

En sus mensajes en su plataforma Truth Social en vísperas de la Navidad, el mandatario republicano no se molestó en usar las fórmulas de fraternidad habituales en esta época del año.

"Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical", dijo el miércoles 24.

"¡FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los que habrá aún más si continúa su masacre de cristianos", escribió el jueves 25, al anunciar ataques selectivos contra yihadistas en Nigeria.

En contraste, la Casa Blanca emitió más tarde ese día un mensaje tradicional cargado de citas bíblicas y firmado por el presidente y su esposa, Melania Trump, que pasan las fiestas de fin de año en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

- "Misericordia divina" -

La palabra "Dios" aparece siete veces, mientras que la pareja presidencial asegura "rezar para que el amor infinito de Dios, su misericordia divina y su paz eterna se difundan sobre nuestro país y sobre el mundo entero".

La agenda oficial de Donald Trump no incluyó, sin embargo, ninguna mención de participación en un servicio religioso el 24 o el 25 de diciembre.

Durante su primer mandato, el millonario de 79 años ya presumía de haber restablecido la expresión "Feliz Navidad", reprochando a su predecesor, el demócrata Barack Obama, haberla abandonado en favor de "Felices fiestas", lo cual es falso.

Como los del presidente, los buenos deseos navideños del gobierno estadounidense han estado marcados este año por una religiosidad particularmente acentuada.

El Departamento de Seguridad Nacional, llamó en X a "conmemorar el milagro del nacimiento de Cristo", mientras que el jefe de Estado, Marco Rubio, evocó la promesa "de la vida eterna en Cristo".

El Pentágono acogió, por primera vez, un servicio religioso de Navidad el 17 de diciembre.

- "Nación cristiana" -

Las referencias a Dios siempre han sido abundantes en el discurso político en Estados Unidos, un país que se define como "una nación bajo Dios".

Pero la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión, también establece el principio de separación entre Iglesia y Estado, al prohibir el establecimiento de un culto oficial.

Eso no ha impedido al vicepresidente JD Vance impulsar la doctrina cristiana en todos los rincones de la política, desde la diplomacia hasta la inmigración.

"Una verdadera política cristiana no puede tratarse solo de la protección de los no nacidos (...) Debe estar en el corazón de nuestra concepción integral del gobierno", dijo en un reciente mitin organizado por el grupo conservador Turning Point USA.

"Hemos sido, y por la gracia de Dios, siempre seremos, una nación cristiana", añadió Vance.

La afirmación le valió una ovación de pie.

- Trump y el Cielo -

Vance, que se convirtió al catolicismo en 2019, propone una visión de nacionalismo cristiano disciplinada. Pero la versión de Trump es más personal, y mesiánica.

Ya en su discurso de investidura, el 20 de enero, consideró que Dios lo había salvado de un intento de asesinato durante la campaña electoral para confiarle el destino de Estados Unidos.

El líder republicano, de quien no se conoce una práctica religiosa regular y que en el pasado nunca profesó una fe cristiana particularmente ferviente, parece, sin embargo, preocupado por la salvación de su alma.

"Quiero intentar llegar al Cielo, si es posible", dijo a Fox News en agosto.

"He oído decir que no me va bien que estoy realmente en lo más bajo de la escala", señaló, al sugerir que mediar la paz en Ucrania podría ayudarlo a alcanzar ese objetivo.

Más recientemente, el presidente estadounidense se mostró francamente pesimista sobre sus perspectivas de vida eterna.

Su valoración más sombría de vida eterna fue el 15 de octubre, cuando comentó: "No creo que haya nada que vaya a llevarme al Cielo".