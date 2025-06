Botafogo busca sentenciar a los Sounders en el grupo de la muerte del Mundial

No será tal vez el duelo más esperado del grupo de la muerte en el Mundial de Clubes, pero sí una gran antesala: el campeón de América, Botafogo, abre la llave B este domingo frente a los Seattle Sounders.

El encuentro será en Seattle -estado de Washington, noroeste de Estados Unidos-, casa de los Rave Green. Eso sí, serán los brasileños quienes ejerzan localía a las 21:00 locales (04:00 GMT del lunes) en el Lumen Field, un estadio multiuso para más de 68.000 personas.

Aunque los ojos de los fanáticos probablemente estén en los otros dos titanes que completan el grupo, el flamante campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain, y el Atlético de Madrid, este encuentro puede anticipar la despedida del equipo estadounidense.

Si caen ante el Fogão, a los Sounders solo les quedará pelear con esos dos gigantes arrancacabezas.

El albinegro, por su parte, llega envalentonado con recientes cosechas de triunfos, y quiere asegurar sus tres puntos aquí antes de medirse contra los dos poderosos colosos que llegan de Europa.

- Reforzados para curar una decepción -

Dueños de la Libertadores 2024, vigentes campeones brasileños y recientemente clasificados a los octavos de final de la Libertadores 2025, Botafogo llega con impulso para vencer en su debut.

Aunque todavía arrastra la decepción de su participación en la Copa Intercontinental del año pasado, cuando Pachuca le marcó tres goles y lo mandó de regreso a casa.

El volante Gregore, que ya ha jugado en el Inter Miami y enfrentado a Sounders, mide los riesgos.

"Contra ellos ya jugué, es un buen equipo, ya fue varias veces campeón de la liga. Tenemos que estar preparados para nuestra primera victoria", sostuvo.

Los albinegros han reforzado la escuadra para este torneo con el portero Christian Loor, el defensa Kaio Fernando y Álvaro Montoro en el medio campo.

En la ofensiva adquirieron a Arthur Cabral y al argentino Joaquín Correa (ex Inter de Milán). Tienen a algunos de sus hombres de ofensiva lesionados, pero disponen de Igor Jesús y el venezolano Jefferson Savarino.

Botafogo también está probando a su lateral izquierdo Cuiabano en los entrenamientos.

- "Queremos competir" -

Los Sounders saben jugar contra latinoamericanos, y se hicieron de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022 sin una sola derrota, sellando el boleto para este torneo de clubes. Pero otra cosa es jugar contra brasileños. Son tal vez uno de los equipos más sólidos de la MLS, y ya participaron en esta lid en 2023, cuando cayeron 1-0 ante el Al Ahly egipcio en Marruecos. "Queremos disfrutar de esto, y se siente diferente, pero también queremos competir", ha dicho el DT Brian Schmetzer recientemente. Para el mediocampista Cristian Roldán, "en la fase de grupos, cuando juegas contra rivales de gran nivel, es fundamental hacer un buen primer partido (...) Te prepara para todo el torneo y no sientes que estás intentando alcanzar al resto". "Queremos demostrar que esta liga [MLS] es capaz de competir contra los mejores", sostuvo Roldán. - Enfrentar a su equipo de corazón - Cuentan con el eslovaco Albert Rusnak, omnipresente en las jugadas de gol, y con João Paulo, un exjugador del Botafogo e hincha confeso. "En el momento del sorteo lo presentí, se lo comenté a mi esposa, sabía que este juego iba a ocurrir. Son dos equipos que trato con mucho cariño", admitió. Pero sabe de su responsabilidad. "El Sounders es un equipo de mucha tradición (...) Siempre está conquistando títulos, disputando. Es sólido y tiene una hinchada fiel, tenemos más de 30.000 hinchas por juego, y el Lumen Field es un estadio que hace bulla", explicó. Su artillero estrella Jordan Morris podría no ser del arranque por lesión, y lo sustituiría Jesús Ferreira. También son duda el colombiano Yeimar Gómez Andrade y el surcoreano Kim Kee-hee. El juego será comandado por el sueco Glenn Nyberg. Probables alineaciones: Botafogo: John - Vitinho, Cunha, Barboza, Telles - Gregore, Freitas - Artur, Savarino, Rodriguez - Jesús. DT: Renato Paiva. Seattle Sounders: Frei - A. Roldan, Ragen, Bell, Tolo - Vargas, C. Roldán - De la Vega, Rusnak, Kent - Ferreira. DT: Brian Schmetzer. mav/cl