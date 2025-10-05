Brasileño Alex Pereira sorprende a Ankalaev y recupera título mundial de UFC
Solamente 80 segundos le bastaron al brasileño Alex Pereira para derrotar por nocaut técnico este sá
Solamente 80 segundos le bastaron al brasileño Alex Pereira para derrotar por nocaut técnico este sábado al ruso Magomed Ankalaev y recuperar el título mundial en la categoría de peso semipesado de UFC.
“A todos en Brasil les digo que estamos juntos”, dijo Ferreira a las cámaras de UFC mientras abandonaba el octágono. “Les prometí y cumplí mi promesa, les dije que antes no me sentía bien pero hoy sí”.
“Me sentía bien y con mucha confianza, gracias a todos por el apoyo y el que no confió espero que lo haga ahora”, agregó.
El combate sirvió como revancha luego del triunfo de Ankalaev el pasado 8 de marzo en el UFC 313.
Un gancho de Pereira a los 58 segundos de iniciado el combate envió a la lona a Ankalaev sin vuelta atrás.
Los miles de aficionados que se dieron cita en el T-Mobile Arena (Las Vegas) para la cartelera de UFC 320 vibraron ante la dominante presentación de Ferreira quien siguió castigando a su oponente hasta el aviso del referí.
Luego del triunfo de esta noche, Ferreira mejora su récord a 13 triunfos y tres derrotas, 11 de sus victorias han sido por la vía del nocaut.
bur-an
