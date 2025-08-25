Brasileño Fonseca triunfa en su debut en el Abierto de EEUU

El brasileño João Fonseca, una de las grandes promesas del tenis masculino, derrotó este lunes en sets corridos al serbio Miomir Kecmanovic en su primera aparición en el Abierto de Estados Unidos.

A sus 19 años, recién cumplidos el jueves, la perla carioca se convirtió en el séptimo jugador más joven en llegar a la segunda ronda de los cuatro torneos de Grand Slam de una misma temporada.

Entre los seis tenistas más precoces que el brasileño se encuentra el español Carlos Alcaraz, pero no los gigantes Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

Este lunes Fonseca, número 45 de la ATP, superó a Kecmanovic (42º) por 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) y 6-3 empujado por la entusiasta afición brasileña en Nueva York.

El sudamericano, que mandó en el juego con su descomunal derecha, chocará en la segunda ronda con el checo Tomas Machac, número 22 de la ATP.

En su temporada de irrupción en la élite, Fonseca ha dejado pruebas de su enorme potencial en los cuatro eventos de Grand Slam.

En el primero de ellos, el Abierto de Australia, se destapó con una victoria inicial ante el ruso Andrey Rublev, noveno sembrado, y cayó en la segunda ronda, mientras en Roland Garros y Wimbledon avanzó hasta la tercera estación.