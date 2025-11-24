Braves y Joel Payamps acuerdan contrato tras retener a Raisel Iglesias como cerrador

ATLANTA (AP) — Los Bravos de Atlanta y el lanzador derecho Joel Payamps acordaron un contrato de un año por US$2,25 millones el lunes, en otro movimiento para retener a un miembro veterano del bullpen del equipo.

Los Bravos firmaron a Payamps de waivers de los Cerveceros de Milwaukee a finales de la temporada pasada. Payamps, de 31 años, permitió una carrera en 2 2/3 entradas con Atlanta y terminó la temporada con una efectividad de 6,84 en 30 juegos.

Payamps tiene una efectividad de 3,41 con 10 salvamentos en siete temporadas. Estableció un récord personal con seis salvamentos para Milwaukee en 2024.

El acuerdo con Payamps es el segundo movimiento de Atlanta en menos de una semana para mantener a un relevista derecho veterano. Los Bravos volvieron a firmar al cerrador cubano Raisel Iglesias con un contrato de un año por US$16 millones, anunciado el miércoles.

Atlanta ha tenido un comienzo de temporada baja muy activo. El equipo también adquirió el miércoles a Mauricio Dubón de los Astros de Houston a cambio de Nick Allen.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes