Bravos aún no tiene lista de candidatos para reemplazar a Snitker, pero hay interesados

ATLANTA (AP) — El gerente general de los Bravos de Atlanta, Alex Anthopoulos, afirmó el sábado que espera avanzar rápidamente mientras comienza su búsqueda del sucesor del mánager Brian Snitker, pero que no ha realizado ninguna entrevista.

Snitker, de 69 años, anunció el miércoles que no regresará después de diez temporadas como mánager de los Bravos.

Aunque la decisión de Snitker no fue una sorpresa, Anthopoulos insistió en que no iba a comenzar a compilar una lista de candidatos antes de darle al mánager tiempo para finalizar sus planes.

Cuando se le preguntó qué habrían hecho los Bravos si Snitker hubiera querido regresar para la temporada 2026, Anthopoulos dijo: "Él habría regresado. Por eso íbamos a esperar y darle el tiempo que necesitara".

El excátcher de los Bravos y que estuvo al frente de los Cachorros de Chicago David Ross, dijo el jueves a The Associated Press que está interesado en volver a ser mánager. Ross expresó que una oportunidad para dirigir a los Bravos "sería increíble".

Anthopoulos insistió en que "actualmente no tenemos una lista" y dijo: "Quería resolver algunas cosas internamente" antes de comenzar su búsqueda.

"Ahora centraré mi atención en el mánager", dijo Anthopoulos. “No hemos hablado con nadie”.

Snitker llevó a los Bravos al campeonato de la Serie Mundial de 2021 como el punto culminante de casi medio siglo con la organización. Permanecerá en un rol de asesor y será incluido en el Salón de la Fama del equipo la próxima temporada.

Anthopoulos dijo que él y Snitker tienen un acuerdo de cinco años como asesor sénior, pero agregó que eso podría cambiar.

Dos entrenadores en el equipo de Snitker tienen experiencia como mánagers. El coach de banca Walt Weiss fue mánager de Colorado. El coach de tercera base Fredi González estuvo al frente de Atlanta y los Marlins de Miami.

Ha habido especulaciones de que otros posibles candidatos son el exinfielder de los Bravos Mark DeRosa y el coach de banca de los Cachorros Ryan Flaherty. El exmánager de los Marlins, Skip Schumaker, fue contratado el viernes por los Rangers de Texas.

"Antes de que Skip Schumaker fuera nombrado, había ocho vacantes", dijo Anthopoulos. "Eso es muchas vacantes... Eso lo hace increíblemente desafiante".

Anthopoulos dijo que su cronograma para hacer una contratación podría verse afectado si se enfoca en un candidato que también interesa a otro equipo.

"Por supuesto, lo antes posible con tantas vacantes", dijo Anthopoulos cuando se le preguntó cuán pronto espera hacer una contratación. "No puedes apresurarlo o forzarlo... Te encantaría poder hacerlo más pronto que tarde".

Snitker registró un récord de 811-688 como mánager. Ocupa el tercer lugar en la historia de la franquicia en victorias, detrás de Bobby Cox (2149) y Frank Selee (1004).

Llevó a los Braves a siete postemporadas, incluidos seis títulos de la División Este de la Liga Nacional.

