Brian Snitker no volverá en 201 tras dirigir a Bravos al título de la Serie Mundial 2021

ATLANTA (AP) — Brian Snitker, quien dirigió a los Bravos de Atlanta al campeonato de la Serie Mundial de 2021 como el punto culminante de casi medio siglo con la organización, no regresará al banquillo la próxima temporada.

Los Bravos anunciaron el miércoles que Snitker, de 69 años, pasará a un rol de asesor y será incluido en el Salón de la Fama del equipo el próximo año.

Snitker ha estado con la organización durante 49 años como un veterano manager de ligas menores, entrenador de Grandes Ligas y finalmente manager de Grandes Ligas.

Snitker llevó a Atlanta a 811 victorias, seis títulos de la división Este de la Liga Nacional y el campeonato de la Serie Mundial de 2021 en sus diez temporadas como manager.

Snitker, quien firmó con el equipo como receptor agente libre no reclutado en 1977, pasó 20 temporadas con la organización como manager de ligas menores. Fue nombrado manager interino de Atlanta el 17 de mayo de 2016 y se le otorgó el título de manager permanente al finalizar la temporada.

Registró un récord de 811-688 como manager y ocupa el tercer lugar en la historia de la franquicia en victorias, solo detrás del miembro del Salón de la Fama Bobby Cox (2149) y Frank Selee (1004).

El equipo ha programado una conferencia de prensa para más tarde el miércoles. En su anuncio sobre el movimiento con Snitker, el equipo no reveló detalles de sus planes para encontrar un reemplazo.

Los Bravos terminaron 76-87 esta temporada, que fue el último año del contrato actual de Snitker. Tras el último juego del equipo el domingo, Snitker dijo que no estaba seguro de si regresaría la próxima temporada.

“He estado indeciso (sobre la jubilación)”, afirmó Snitker. “Nunca he pasado por esto antes. No estaba seguro de cómo manejarlo. He hablado con muchas personas que han pasado por esto y que me dieron buenos consejos. Solo he tratado de mantenerme en el momento y concentrarme en hoy... Mientras estamos aquí sentados ahora, todavía me siento bien.”

