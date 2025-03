Brindis por Los Ángeles y tragos de consolación entre bastidores de los premios Óscar

En los premios Óscar, todas las miradas están en los ganadores, pero entre bastidores puede haber mucha diversión cuando se queda fuera de la pelea por los premios de la Academia de cine.

"¡Es una gran categoría!", dijo Jeremy Strong, nominado por "El Aprendiz", aparentemente relajado tras haber perdido el premio a mejor actor de reparto, el primero en ser anunciado en la 97ª edición de la gala en Hollywood.

"Es temprano y te liberas para tener una larga conversación en el bar", bromeó con AFP, luego de aplaudir a su excoestrella de "Succession", Kieran Culkin, quien lo destronó en la categoría.

"Está todo bien", se encogió de hombros James Mangold, director de "Un completo desconocido". Se consideró un "afortunado" de haber sido nominado a mejor director, mientras agarraba un canapé de salmón y caviar en la fiesta oficial que sucede a la ceremonia.

Para Richard Curtis, creador de "Notting Hill" y "Realmente amor", no había preocupaciones durante la ceremonia luego de haber ganado un Óscar honorífico en un evento que honró trayectorias hace meses.

"Estoy relajado esta noche, ¡ya gané mi Óscar del año!", dijo a AFP, también en el bar, donde la champaña y el tequila fluían incesantemente.

- "Un ruso poderoso" -

Consultado sobre la gala, que comenzó con un emotivo tributo de Ariana Grande y Cynthia Erivo a Los Ángeles tras haber sido azotada por salvajes incendios en enero, Curtis dijo: "Hermoso comienzo. Hermosas canciones".

"Si tienen canciones así de buenas, deberían comenzar con ellas a cada año".

Fue un sentimiento compartido entre los bastidores de la ciudad de oropel, en una noche que se apoya fuertemente en números musicales que satisfacen a audiencias.

Aquellos que se escabulleron para tomar un trago durante el tributo musical a James Bond se lamentaron haber dejado sus sillas justamente en ese momento.

Las actrices y cantantes Margaret Qualley, Doja Cat, Raye y Lisa, de la sensación del K-pop Blackpink, mostraron ser fuertes candidatas a ser futuras chicas Bond en el espectacular segmento.

"¡Margaret Qualley estaría bien!", dijo Brandon Wilson, estrella de la nominada a mejor película "Nickel Boys", entre un grupo de celebridades agrupándose en las pequeñas pantallas del bar en el pasillo.

Dentro del teatro, más tarde, un vibrante homenaje a Quincy Jones puso a bailar a las primeras filas.

Quizás la carcajada más fuerte de la noche vino con una ocasional broma política, cuando el anfitrión Conan O'Brien destacó que le estaba yendo bien a "Anora".

"Creo que los estadounidenses están emocionados de ver a alguien finalmente haciéndole frente a un ruso poderoso", bromeó, refiriéndose de forma indirecta a la proximidad entre los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin.

La cinta, sobre una trabajadora sexual casándose con un heredero ruso, se alzó con el Óscar a mejor película.

Al ganar como mejor actor, el clamor de Adrien Brody de no dejar que "el odio ande suelto" levantó aplausos en la audiencia, a pesar de que la estrella de "El Brutalista" habló más de los 45 segundos permitidos en los discursos de agradecimiento.

- Amor a Los Ángeles -

Además de los premios, la gala se enfocó en su ciudad.

Cuando la orquesta de Los Ángeles entonó un poderoso tributo a la capital del entretenimiento al comienzo de la ceremonia, las estrellas, cineastas, productores y demás invitados dejaron escapar varios "ohh" y otras expresiones de emoción, al tiempo que Ariana Grande aparecía detrás de un arcoíris.

El silencio se impuso cuando O'Brien elogió la resiliencia de Los Ángeles. Los bomberos aparecieron luego en escena para unirse al anfitrión y ensayar chistes.

"Lo mejor de la noche", dijo O'Brien, luego del éxito de una broma sobre el fracaso de la secuela del "Guasón".

"Es lo que esperarías, angustiante pero increíble", dijo Jodi Slicker, capitana de los bomberos en Pasadena, al regresar a su asiento tras robarle escena al anfitrión.

Y durante una pausa comercial, Colman Domingo, nominado a mejor actor por "Las vidas de Sing Sing" pidió a la audiencia alzar sus copas para brindar por la ciudad, en donde 29 personas fallecieron y miles perdieron sus hogares arrasados por las llamas.

"La gente me pregunta si me iré", dijo. "No se me cruza por la cabeza", agregó, seguido por una ovación en Hollywood.

amz/hg/pr