Brown anota 30 puntos y los Celtics ganan cuatro al hilo en la NBA

Con una actuación dominante de Jaylen Brown, los Boston Celtics lograron su cuarta victoria consecutiva al derrotar 140-122 a los Indiana Pacers este viernes, con 30 puntos, cuatro asistencias, cuatro robos y tres rebotes del alero.

A continuación las escenas más importantes en la jornada de la NBA:

- Celtics suman cuatro triunfos al hilo -

Boston dio muestras de un estupendo trabajo colectivo en el Gainbridge Fieldhouse (Indianápolis) al recuperarse después de estar abajo por 15 puntos y terminar ganando el partido ante Indiana por un margen de 18 unidades.

Solamente en el segundo cuarto los Celtics marcaron una diferencia de 47-22 sobre los Pacers.

Aunque Brown fue el máximo anotador, Payton Pritchard tuvo un juego igual de efectivo con 29 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

"Trabajamos fuerte físicamente y pasaron muchas cosas buenas", dijo Sam Hauser, quien aportó 23 puntos desde la banca. "El crédito es todo para mis compañeros que me encontraron en las posiciones correctas".

Fue una noche altamente efectiva para el cuadro verde desde la línea de tres puntos lanzando para un 51% (20/39), Hauser anotó en siete de sus ocho intentos.

Los Pacers, que siguen sufriendo la ausencia de Tyrese Haliburton, tuvieron seis jugadores anotando en doble dígitos pero ninguno por arriba de la línea de 20 puntos.

- Bulls sentencian a los Sixers -

Los Chicago Bulls completaron una racha de diez puntos consecutivos en la recta final del partido y se impusieron 109-102 sobre los Philadelphia 76ers.

Fue apenas el cuarto partido de la temporada para los Sixers en el que pudieron contar con sus principales figuras: Joel Embiid, Paul George y Tyrese Maxey.

Las cuatro presentaciones han terminado en derrota para unos Sixers que se ubican en el cuarto puesto de la Conferencia Este.

Coby White anotó un triple clave ante la marca de Embiid y luego completó una asistencia para solidificar la ventaja en los minutos finales.

"Nunca dejamos de luchar", comentó White. "No fue el partido más limpio pero luchamos hasta el final y sacamos adelante el partido".

La banca de los Bulls aportó 59 puntos, incluyendo 30 entre Zach Collins (15) y Tre Jones (15) quienes fueron los máximos anotadores para Chicago.

Los Bulls llegan a cinco triunfos de manera consecutiva.

- Miami se recupera frente a Atlanta -

El Miami Heat se impuso 126-111 sobre los Atlanta Hawks y dio el primer paso en ruta a la recuperación, el cuadro de Florida llegó al compromiso perdiendo nueve de sus últimos 11 compromisos.

El alero Norman Powell fue el máximo anotador con 25 puntos mientras que el centro Kel'el Ware sumó un doble-doble de 16 puntos y 13 rebotes.

"Ha sido frustrante ver desde fuera sin poder ayudar", dijo el sueco Pelle Larsson quien fue titular pese a contar con molestias en el tobillo izquierdo. "Tenía mucha energía y quería tener un impacto en el partido".

Por otra parte, el mexicano Jaime Jaquez Jr. disputó 28 minutos en los que anotó 16 puntos, recuperó cinco rebotes y sirvió tres asistencias.

Molestias en el pie derecho dejaron fuera del partido a Tyler Herro mientras que Bam Adebayo reportó problemas en la espalda, ambos son parte fundamental de los tres veces campeones de la NBA.

Por los Hawks, la racha de derrotas consecutivas llega a cinco y caen a la décima posición con 15 triunfos y 17 derrotas.